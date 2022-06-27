讚姜濤善良為人着想 七仙羽：上世很大福報

【明報專訊】七仙羽（七師傅）與敖嘉年昨日到中環街市出席慶回歸活動。七師傅與老公拍拖到場，並表示最近忙於擴張生意，連七八月的演出都無時間排練跳唱部分，另外，還有約8個廣告要拍，進帳逾7位數。姜濤在社交網撰千字文呼籲粉絲要理性追星，又自責生日打卡險釀人踩人意外；七師傅稱之前跟姜濤拍節目，已留意他很善良，常為人着想，「他不想粉絲在門口等那麼久，有時接着有其他通告，粉絲未必等得到，他也不想粉絲白走一趟。除很惜粉絲，平時從社交網留意到他很關心社會和市民，很有責任和擔當。姜濤有今時今日地位，上世一定是修行很耐、很大福報的人」。