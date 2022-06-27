撰千字文呼籲粉絲理性追星 姜濤自責生日打卡險釀人踩人

娛樂組

姜濤早前赴美國拍戲，返港後到檢疫酒店隔離，剛出關即相約好友打籃球及送上手信。姜濤這段時間有機會沉澱思考，昨日凌晨撰千字文，談到私下與粉絲合照問題；他首先提到在剛出道時常私下與等他們的粉絲合照，但隨着時間愈久愈少這樣做，但不是因所謂的耍大牌，只是他們出道時間愈久，懂得的事愈多，盡量避免很多負面影響。他稱看來簡單的合照動作，他們不能做的原因是背後兼顧的事太多。以往跟固定來等待的粉絲合照，結果變相鼓勵愈來愈多人前來，有時合照後會想要簽名或錄生日祝福，有時要完成數十甚至過百個這樣的要求，花費時間不少，有心無力，他們亦可能要趕往其他地方工作，無法滿足大家，亦避免不公平。

有媽媽為合照拋下孩子不顧

姜濤見過很多時有媽媽帶小孩來，告訴他小孩子很喜歡他，這些心情和舉動他很理解，但會否擔心小孩會遇到危險？他見過有媽媽因一時激動，拋下自己小孩跟他們合照，萬一小孩不見了或受傷怎麼辦？像他今年4月30日生日，知道很多粉絲在銅鑼灣為他慶祝，好感謝及好感動，在拍戲結束後很想在這重要日子跟大家打卡合照，「但結果一下車完全控制不了場面，一堆人把我們團團圍住，過程中還有一名粉絲跌倒，差點就出現人踩人的情况，真的非常危險，為此我也感非常自責，沒有顧及到大家安全。基於以上種種原因，漸漸地，我愈來愈少在私底下和粉絲合照了，大部分時間我只收禮物和信件，我覺得這是大家的一片心意」。

盼粉絲寫信表達支持 不要送禮物

關於禮物的問題，姜濤稱很喜歡大家以寫信的方式表達支持或和他們交流想法，但實體的禮物就不方便接收，不單家裏，連公司都快放不下。他說：「我們也是人，只有一個身軀一個胃，那麼多食物、衣服，我們怎麼可能吃的下和穿的了呢？（雖然食物我很有信心可以消滅完，但是吃完變胖也會被大家說）。」他知大家掙錢不容易，不想浪費，最好用紙筆把所想寫下來給他，會在休息時看。

姜濤解釋突然跟粉絲說這些，「因為當聽到外界說我們MIRROR的粉絲很不理智時，我心裏都不好受。因為我知道有你們，我們才能走到今天，沒有你們的支持，我們什麼都不是，只是有時候還是希望大家可以理解我們的困難和處境」。他想和支持自己的粉絲成為朋友，不做機械式偶像，想讓粉絲發自內心、慢慢了解和認識真正的他。

努力把香港的虛火變成實火

姜濤直言在外地這段日子沉澱很久，離開所處環境才看得清很多事，知道他們還有很多方面待進步和改善，請相信他們一定會虛心接受批評並努力改進，希望粉絲們團結起來，大家都是家人，都是在支持香港這片土地上的歌手。「我們要做的就是共同把我們的音樂做好，並讓愈來愈多人看到，也努力把香港的虛火，變成被廣泛認可的實火」。隊友盧瀚霆、楊樂文、呂爵安、ERROR四子及張繼聰等留言支持，盧瀚霆說「一齊努力」，肥仔（梁業）讚姜濤成熟了。

有指MIRROR與ERROR於9月3日參加商台在亞博舉辦的籃球賽，《明報》向商台求證，回覆說不回應。據知除兩隊男團外，還有圈中熱愛籃球的張繼聰、陳柏宇及馮允謙等參加。