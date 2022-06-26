開箱：《反叛的愛2》 姊弟戀突破規範 從真出發

被稱最佳浪漫喜劇之一

《反叛的愛》首季講述年近40的Sofie，丈夫Johan是事業有成的廣告導演，育有兩子女，卻婚姻不如意；父親Lars是社會主義者，跟女婿不睦，對追求表面和諧的Sofie，更成為生活中的障礙，但她選擇隱藏真實感受。Sofie受聘到文學出版社擔任顧問，既要面對各有個性的同事及日益下滑的業務，並暗地跟年紀相差近20年的IT人員Max展開秘密情緣。結局是Sofie受不了丈夫的操控，離開對方；與Max言和並在辦公室天台遠眺前方，不知前路如何。來到第2季，Sofie跟Johan已離婚，租住了小公寓，獲出版社新任投資者Nille邀請，重回出版社，搖身一變成為行政總裁。Sofie跟Max的姊弟戀或母子戀亦繼續，後者想進一步與她發展，甚至登門跟Sofie的子女見面。當感情與事業好像發展順利之際，Sofie收到父親Lars自殺信息，整個人呆了，Max知道她不妥，Sofie卻拒人千里。《反叛的愛》第2季就是圍繞Sofie如何從喪父的傷痛中認清真我，接受自己；副線是文學出版社苦苦掙扎狀况有了新契機，並集中在上季敢於迎向網絡新世代的公關大員Denise及傳統老派主編Friedrich兩個角色身上。

《反叛的愛》英語片名Love & Anarchy，跟1970年代意大利著名女導演蓮娜華穆拉（Lina Wertmuller）作品同名，港譯《愛情無政府》，講述二戰爆發前，男主角是無政府主義者，潛伏在妓院準備暗殺墨索里尼，其間愛上一名妓女的故事。由《悠長假期》開始，姊弟戀成為很多亞洲劇的大橋，尤以日韓為甚；然而情侶年齡差距迥異於傳統認知，所折射出的「反建制」精神，日韓劇甚少提及，華語劇更稀有。熟女戀鮮肉的情節，即使沒童話結局，也只是給中/熟女觀衆締造幻想空間，迴避了社會的目光，更不要說反叛精神。

有美媒把《反叛的愛》形容為最佳浪漫喜劇之一，其實不盡然，雖然劇中確實出現不少爆笑情節，Max與Sophie也愛得甜蜜。由上季Max與Sofie在辦公室互相挑逗、玩類似真心話大冒險之類的遊戲開始，每當收到對方的告示貼所寫「挑戰」就要遵從，不管辦公時間內倒後行，還是以1980年代流行icon的打扮返工，還是到第2季Sofie被挑戰邊見客邊吐出咖啡，都令觀衆會心微笑。不過《反叛的愛》創作人麗莎藍素夫（Lisa Lengseth）要說的不止是姊弟戀或母子戀故事，對童話結局亦無興趣，相反添加了很多殘酷現實的辛辣。

由上季開始，麗莎藍素夫就把Sofie從規行矩步中喚醒，描寫她從抗拒父親Lars是社會主義信徒，到開始倚靠在對方身邊，並反抗丈夫操控及離開家庭作結。來到第2季，麗莎藍素夫沒有因循於一段姊弟戀或母子戀要有童話結局或組織家庭，而是再次透過一段本應為世不容的關係，勾勒出Sofie的蛻變與成長。一直過着雙面人生的她，父親自殺，從逃避、連悼念也不願面對，到幻想與爸爸對談，頻臨崩潰邊緣，最終認清接受自己，才是放過自己的王道。

忠於信念最後勝利

Sofie的矛盾不僅反映在跟Max欲拒還迎的關係上，工作方面亦然；自以為現實主義者的她，才會在跟亡父的對談中受良心責備。她知道藝術不應量化，卻向投資者提出把作者分等級，還要出書者自付，結果惹來不大受主流歡迎的作家不滿，到出版社示威。劇中更巧妙利用Friedrich的處境來闡述忠於信念才會最後勝利。Friedrich固執死板，嚴肅看待文學，拒絕順應潮流，新投資者欲除之而後快，故意讓他開子公司，若其出版滯銷，才有藉口請他離開。Friedrich說服了很欣賞的女作家Vivianne把新書交給他出版；出版社前行政總裁Ronny曾問Friedrich，為何那麽緊張諾貝爾文學獎，尤其沒有一個可能勝出的作者屬於他們出版社，Friedrich說誰得獎也好，跟業務無關，卻跟文學很有關。他從心底裏愛文學，欣賞作者的才華。最後此劇給他吐氣揚眉的機會，Vivianne爆冷贏得諾貝爾文學獎。認真反思跟Max關係的Sofie，找回自己無政府狀態的一面，反抗投資者Nille，當眾把出版社所有功勞都投向Friedrich。然後再拿起抗議資本主義的紙牌，往百貨公司前舉起，有着同一價值觀的Max微笑走向她並擁吻，也回應這一季開首時兩人在公廁裏做愛，以隱蔽開始，公開作結。

是否就此完美落幕？如果有第3季，「反叛的愛」才是真正考驗的開始。