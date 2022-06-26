墮胎權判決被推翻 Billie Eilish：美國婦女黑暗的一天

樂壇小天王Justin Bieber的名模太太Hailey也透過社交平台表示失望，稱裁決造成極大損失，並十分可怕；《狂野時速》已故影星保羅獲加（Paul Walker）的獨生女Meadow亦表示這裁決意味很多女性失去安全終止懷孕的機會，以及失去自己身體選擇的權利。現年23歲的她表示心碎之餘，也透露兩年前在疫情爆發初期，她曾墮胎，稱那次決定十分個人，並慶幸遇到很好的醫生。《夢斷城西》金像女星烈打莫蘭奴（Rita Moreno）表示1973年「羅訴韋德案」通過之前，當時男友馬龍白蘭度（Marlon Brando）花了500美元，為她找來拙劣醫生墮胎，幾乎流血不止喪命，及後馬龍把她送院救治。烈打還記得墮胎合法化當天多麽高興，對於美國最高法院前日推翻「羅訴韋德案」，感到十分鬱悶。