湯唯為家人耕田種菜養雞遇大蛇 澄清老公英語流利 夫婦並非「神交」

湯唯及朴海日為宣傳新片《分手的決心》，亮相YouTube節目《文明特急》，接受女主持Jae Jae訪問，節目於昨日上架。

朴海日修改履歷照

錄影節目當天，湯唯心情大靚，跟着主持Jae Jae跳舞，又自稱近年很少跳舞，因忙於耕種。原來湯唯為了家人可以吃到新鮮蔬菜，親自下田耕種，並多達10多款蔬果，還飼養了雞及兔子，「我有次去拿雞剛誕下的蛋，發現有條大蛇在裏面，生吞了3隻雞蛋，我怕那條蛇有毒，急找經驗豐富的農夫來幫忙處理」。湯唯笑言接拍《分手的決心》後，忙於學韓語，所以田地都長滿雜草及害蟲。另外，湯唯又自爆非常喜歡韓國的馬格利酒。

湯唯2014年與《晚秋》導演金泰勇合作後，結下夫妻姻緣，婚後育有一女。主持Jae Jae表示聞說兩人言語不通，一直用眼神交流。湯唯稱金泰勇曾在外國留學，英語流利，二人私下都是以此交流，拍《晚秋》時也根本不需要翻譯協助。

談到朴海日曾親自修改韓國「維基」他本人的履歷照，湯唯聞言即場拿出手機，搜尋內地百度百科朴海日的履歷照，場面搞笑。朴海日再自爆怪癖，私下愛用青瓜味及人參味肥皂，湯唯自言亦是肥皂愛好者，間中會用硫磺肥皂洗臉。

文：蘇珮欣