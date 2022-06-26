睇好內地市場 達成時代接軌任務 曾志偉：無綫面對人才緊缺困難

曾志偉於演藝圈工作近半世紀，經歷香港演藝界風光及低迷時刻，昔日主力電影工作的他，年前獲邀出任無綫高層，開展事業新一頁。他接受《明報》訪問，回望過去25年個人及工作環境的經歷及轉變，認為香港影視娛樂一直非凡，大家敢於接受挑戰。

節目首要滿足主流觀衆

對於獲邀擔任無綫管理層這項任務，曾志偉自覺有很重使命感，「TVB不僅是屬於香港人，更是我演藝事業成長的一個重要地方，我有責任去將之做得更好。樹大會招風，但亦可以遮蔭，我想建設一個好的基地，讓TVB繼續護蔭培育年輕一代的影視人才」。曾志偉認為TVB的優勢和獨特之處是其他地方沒有的，擁55年歷史，在香港和海外共有約4000名員工，包括逾600名藝員，主要是自家製作節目。由創辦人邵逸夫先生開始，一代代電視人努力經營，為TVB建立良好根基。

無綫近年面對不同威脅，對未來的發展，他如何帶領走出困局，在危中看到生機？曾志偉表示，「過去一年節目製作有新方向，更有創意、更大膽、更用心，特別是J2，自家製作比例多了。另外，《聲夢傳奇》、《好聲好戲》、《無窮之路》等節目在開拍新一季前，已得到贊助商支持，對製作團隊有信心，是很大鼓舞，未來內容要多元化和令節目更有感染力」。他有感一些新題材節目與觀衆之間需要時間磨合，儘管時代變遷，但觀衆接受程度未必高到可以立即接受新鮮事物，「TVB是免費開放平台，更多時候受衆是整個家庭，節目首要滿足主流觀衆。不過暫未能被廣泛接受的節目，仍會繼續嘗試，照顧不同觀眾」。

與內地網絡電視平台合作

未來TVB會否跟內地電視台有更多合作計劃，讓旗下藝人有更大發展機會？曾志偉直認TVB非常看重內地潛力十足的市場，「與內地網絡電視平台合作，是接下來很重要的任務；與時代接軌，開拓大市場，並要求製作人不能脫離3個守則：節目不離娛樂性、正確資訊、正能量；傳媒機構有社會責任，現今社會環境下，觀衆更需要一些正面健康的信息」。他提到通過不同的內地平台建立龐大社交媒體粉絲群，推行多渠道網絡策略，引導這批電視人將內容及藝人資源轉化，投入內地市場，「我們聯同內地合作伙伴編寫劇本及製作節目，亦為香港藝人爭取參演節目的角色，創造額外機會增加收入及曝光率。像《聲生不息》，《無窮之路》，還有多個特備及旅遊節目，待疫情穩定下來，會有更多部署」。

成功品牌節目 舉例《獎門人》

今年香港回歸25周年，也是無綫55周年，曾志偉說一直想能為香港及TVB做些什麽電視製作，「我經常提到一個電視台要有自己特色的品牌節目，如多年前的《超級無敵獎門人》非常成功，有收視和口碑，就一個又一個系列推出。品牌節目做得好，自然有第2季的發展。承接去年成功做了幾個節目，希望今年收視再創高峰」。

放眼香港電視行業，現在最珍貴要保存的是什麼？曾志偉稱人才緊缺是TVB目前面臨的困難，近年行業低潮，工作機會減少，熟手的人轉行，目前要召回流失的人才，並培養人才。特別安排新入職員工兩年時間體驗不同部門和職位，找到適合崗位，再發揮才能。製作的節目要與時代接軌，就需要更多不同類型人才。他稱人才是TVB最「值錢」的資產，以《聲夢傳奇》學員為例，每人獲培訓總值以百萬港元計，在可見將來，他們為公司創造的價值一定超過已投資的數字，是以長遠回報作考量。

ViuTV於2016年4月正式啟播，並以真人騷為主打節目，捧紅了男團MIRROR，在電視圈創出一條新血路，成為無綫勁敵。《明報》曾聯絡ViuTV方面，但未能安排相關人士受訪。

記者：葉靜文