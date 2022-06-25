【開箱】《孩子轉運站》 棄嬰連繫一個「家」

《孩子轉運站》講述尚賢（宋康昊飾）經營洗衣店，生意淡薄致負債纍纍，好友東洙（姜棟元飾）在孤兒院工作；年輕母親素英（IU飾）某夜將男嬰羽星放在孤兒院的暫存箱，尚賢與東洙暗中帶走男嬰，並計劃販賣。素英翌日回心轉意，往孤兒院想領回羽星不果，輾轉得悉尚賢與東洙帶走其子。素英原想報警揭發他倆販賣嬰兒，但很快就同意二人擔任「中間人」，為羽星尋覓更好的父母，還跟隨兩人「交收」嬰兒。刑警秀珍（裴斗娜飾）與助手李刑警（李周映飾）一直跟蹤尚賢等人，誓要將他們繩之以法。

是枝裕和2013年憑《誰調換了我的父親》獲第66屆康城影展評審團大獎，5年後再以《小偷家族》在第71屆康城影展摘下最高榮譽金棕櫚獎。其作品一直探討社會邊緣人，《孩子轉運站》亦不例外，戲中尚賢是販賣嬰兒主謀，原是孤兒的東洙為同謀，素英不僅是單親媽媽，為了生計出賣肉體，甚至殺害「恩客」兼嬰兒生父。

被批合理化販賣嬰兒罪行

《誰知赤子心》、《誰調換了我的父親》、《海街女孩日記》、《小偷家族》等是枝裕和前作，皆講述「家庭」故事，當中敘述似是而非的親情關係，《孩子轉運站》也不例外。片中尚賢、東洙與素英為了替羽星找「好住家」，駕着殘舊貨車出發，其間遇上逃出孤兒院的小男孩海鎮（林承洙飾），偷偷搭上貨車；這奇怪的五人組合，由互相指摘，到慢慢互相了解，開始為對方設想，到最後大家抱着同一信念，希望羽星能幸福快樂地成長。這幾個偶然相遇的人，在不知不覺間成為了沒有血緣的「一家人」，正好讓觀眾反思何謂親情？

《孩子轉運站》在康城首映後，被批評美化了罪行，把販賣嬰兒的行為合理化。尚賢生活貧苦，妻女離他而去；他以善心為名，帶走孤兒院暫存箱內的嬰兒，稱為孩子尋找養父母，會有更好的將來，給販賣嬰兒一個冠冕堂皇的藉口。不過，戲中尚賢沒否認自己的行為犯了罪，他沿途悉心照顧嬰兒，小心翼翼挑選「買家」，加上個性樂觀、幽默，讓觀眾覺得他是「好人」。尚賢後來明白素英棄子的原因後，真心希望為羽星找到好的父母，還為了保護羽星犯下殺人罪，總算付出了代價。

此片還探討「嬰兒暫存箱」應否存在的問題；刑警秀珍甫開場已說「與其抛棄孩子，當初就不應該生呀」；又指「嬰兒暫存箱」造就不負責任的媽媽，突顯生育問題與責任，永遠只落在女性身上，其實亦不能忽視社會及父親的責任。素英若不是誤殺了嬰兒生父，相信不會抛棄羽星，她只是不想兒子有個殺人犯媽媽。素英強調：「在孩子出生前殺死他，比出生後拋棄他，罪名更輕嗎？」令人反思「嬰兒暫存箱」是基於各種社會問題出現後，給婦女提供可解決問題的方法，還給予無辜小孩一個生存機會。

宋康昊實至名歸 IU有望韓國封后

老戲骨宋康昊出道逾30年，首膺康城影帝，片中演活既善良又邪惡的大叔，得獎可謂實至名歸。扮演素英的IU雖然失落影后，但表現搶眼，由起初冷酷、粗魯的年輕媽媽，到後期變得溫柔、體貼，她離開羽星前一晚，躺在兒子身邊，向羽星及尚賢等人逐一說出「謝謝你的出生」，說來淡然卻異常感人。歌手出身的IU有演出劇集經驗，亦有望憑此片橫掃韓國各大頒獎禮影后殊榮。

上映日期：6月23日