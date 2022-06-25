首輪影評讚充滿活力 基斯盼續演「雷神」直至被趕落台

《雷神奇俠4：愛與雷霆》前日舉行世界首映禮，「雷神」基斯漢斯禾夫除了同為演員的弟弟、《飢餓遊戲》李安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）沒現身外，太太艾莎柏德琪（Elsa Pataky）、基斯父母及兄嫂全家到場。另外，「女雷神」妮坦莉寶雯、「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）、「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）、「涅布拉」嘉倫基蘭（Karen Gillan）及「屠神者戈爾」基斯頓比爾（Christian Bale）等主要演員亦有到場。

Marvel包辦疫下最高票房冠亞軍

自2020年初新冠疫情爆發以來，電影業受挫，但Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》及《奇異博士2：失控多元宇宙》截至昨日仍包辦疫下票房冠亞軍，總收入超過28億美元，因此業界對《雷神奇俠4：愛與雷霆》寄望甚殷；此片亦是Marvel電影宇宙（MCU）中唯一以同一角色拍了4部電影的作品。基斯漢斯禾夫受訪時稱希望可以繼續演「雷神」，多拍幾齣電影，尤其如果能繼續跟導演泰卡韋迪迪合作。基斯向美媒《Deadline》表示，「我會繼續演直到有人叫我落台，我真的很喜歡這角色」。基斯表示「雷神」有後生仔特質，愛冒險，有種幼稚的樂趣。他稱導演泰卡韋迪迪同樣很吸引，每次合作都有所不同，帶來新鮮感。

曾在《雷神》首兩集演出的妮坦莉寶雯，在《雷神4》回歸，變身女雷神，同樣很欣賞泰卡韋迪迪，指他豐富了其角色：高大爆肌的女雷神，「這挑戰太好了，我不認為太多人會選一個5呎3吋高的女人演6呎高的角色」。

曾扮演DC漫畫人物「蝙蝠俠」的基斯頓比爾，首次加盟MCU，在《雷神4》飾演奸角屠神者戈爾（God Butcher），造型已在預告片曝光。基斯頓表示片中他長長指甲的造型，幾乎令他無法動彈，十分可憐，「由於這些長指甲，影響了我的想法，好像不能吃，不能走動，不能打字，任何事也幹不了」。有粉絲認為屠神者戈爾的造型有點似捲入性侵醜聞的搖滾歌手「邪神」Marilyn Manson，對此基斯頓表示未有所聞，「我是受電影《吸血殭屍》（茂瑙執導德國默片Nosferatu）所影響；還有音樂人Aphex Twin，他的《Come to Daddy》MV很出色，當中有個角色，我和導演泰卡韋迪迪都很喜歡，那就是我演出的參考，雖然小朋友看見會嚇到尖叫逃跑」。

基斯頓比爾演屠神者戈爾獲讚

《雷神奇俠4：愛與雷霆》承接《復仇者聯盟4：終局之戰》，講述雷神退隱江湖，追求內心和平；不過寧靜生活卻被揚言要滅絕眾神、號稱屠神者戈爾的銀河殺手破壞。為對付強大新敵，雷神、女武神和好友石頭人強岳再度集結，意想不到前女友珍亦化身「女雷神」，高舉「雷霆戰鎚」助陣，他們誓要揭開屠神者戈爾的重大秘密，力阻他的復仇大計。

《雷神4》首映禮後影評陸續在社交平台公開，影評人Simon Thompson讚此片生動又充滿活力；《Insider 》記者Kirsten Acuna特別讚賞扮演屠神者戈爾的基斯頓比爾，稱是在大銀幕看過Marvel反派中最毛骨悚然的角色之一；亦有評論讚賞導演帶來顛覆的好故事及角色。《雷神4》將搶先美國兩天下月6日在港開畫，此片是否真如美媒首輪影評所言，屆時自有分曉。