頭痛做快測呈陽性 居家隔離在房煮食 肥媽已打四針科興：終於都中咗

肥媽已打四針科興疫苗，昨日早上在社交平台拍片自爆染疫，在房間的她戴口罩對鏡頭說︰「大家好呀，唉，我已經係個好小心的人，由第一個Covid到𠵱家，終於都中咗。我日日都check㗎，噚日（前日）都無嘢㗎喎，噚日去行山做運動，然後去街市、食咗飯、買衫返屋企。今朝（昨日）有少少頭痛就再驗啦，我日日都驗，今朝再驗就兩條線，之後愈來愈頭痛，冇發燒，但有啲想發燒咁。我即刻通知政府同鎖住自己在間房，又戴口罩同開殺菌機，不准姐姐（工人）同個仔接觸我，叫他們都不要出門口。」

肥媽表示取消星期六及下周三的網上直播，同時呼籲大家要小心，「不要以為自己大隻一定不會染到，我們大家都要好小心。我真係諗唔到，唯一係去餐廳個洗手間，但我都有戴口罩」。

陳潔靈黑妹代演回歸騷

肥媽接受《明報》訪問時透露出現頭痛、發燒和咳嗽病徵，服用蓮花清瘟膠囊、維他命C等後沒有再咳，體溫有下降，但依然有發燒。她說：「已收衛生署的7天隔離令，不准踏出房門口，這7天會在房內煮食。」肥媽感謝陳潔靈和黑妹（李麗霞）代她演出兩個回歸騷。

亞視晚宴5人染疫

除肥媽外，陳綺明與陳欣欣早前先後確診。陳欣欣與陳綺明上周出席亞視劇集《國際刑警1997》25周年晚宴，同場有黎淑賢、盧惠光、關禮傑等台前幕後。眾人參加晚宴後，陳綺明及陳欣欣等5人先後確診。陳綺明回覆傳媒稱晚宴翌日開始喉嚨痛，幸沒有發燒，只是比較疲倦。

娛樂組

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