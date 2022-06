岑寧兒九展騷挑戰半空唱歌 表哥陳哲廬加國回港助陣

Yoyo談到過去幾年發生好多事,好掛住離開了香港的人,多謝在場陪伴她的每一位。演出期間,Yoyo多次站在吊高半空的白盒唱歌,回到地面即唞大氣,要飲水回氣。之後她再挑戰高度,站上白盒頂部唱王菲的《夢遊》,她又坐上滑板車升上半空並慢慢滑到觀眾席中央,除與觀眾近距離接觸,更和Jerald與台下觀眾互動玩唱和音遊戲。

承諾4年內再開騷

Yoyo自嘲演出比較靜態,慣常坐下唱歌,今次為個唱改變很多,數度換衫又站高處唱歌,是好大突破。個唱尾聲,她以《風的形狀》作結,並向歌迷承諾4年內再開騷。歌迷大嗌encore,她再度上台獻唱《Maybe It's for the Best》。

記者:鍾一虹