岑寧兒九展騷挑戰半空唱歌 表哥陳哲廬加國回港助陣

Yoyo談到過去幾年發生好多事，好掛住離開了香港的人，多謝在場陪伴她的每一位。演出期間，Yoyo多次站在吊高半空的白盒唱歌，回到地面即唞大氣，要飲水回氣。之後她再挑戰高度，站上白盒頂部唱王菲的《夢遊》，她又坐上滑板車升上半空並慢慢滑到觀眾席中央，除與觀眾近距離接觸，更和Jerald與台下觀眾互動玩唱和音遊戲。

承諾4年內再開騷

Yoyo自嘲演出比較靜態，慣常坐下唱歌，今次為個唱改變很多，數度換衫又站高處唱歌，是好大突破。個唱尾聲，她以《風的形狀》作結，並向歌迷承諾4年內再開騷。歌迷大嗌encore，她再度上台獻唱《Maybe It's for the Best》。

記者：鍾一虹