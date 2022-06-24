【開箱】《怪奇物語4》 流行文化影響力的最強示範

前三季重新上榜

《怪奇物語》系列由美莉布朗（Millie Bobby Brown）、芬禾夫赫特（Finn Wolfhard）、雲露娜維達（Winona Ryder）和大衛夏巴（David Harbour）等合演。由第1季開播至今，足足相隔7年，不少觀眾為溫故知新，於是重新翻看一遍，帶挈第4季上架時，前三季同時登上Netflix英語節目收視榜第3至5位，令《怪》劇熱潮再現。

簡單來說，第1季故事發生在1983年聖誕節前夕，原本無憂無慮地在霍金斯鎮長大的孩子，隨着Will遭怪物綁架，藏身顛倒世界，最後由他的母親Joyce（雲露娜維達飾）、警長Jim（大衛夏巴飾），以及擁有超能力的實驗室少女Eleven（美莉布朗飾）合力把他拯救，為系列揭開序幕。第2季發生在翌年萬聖節，警長收養了無依無靠的Eleven，以為回復正常生活的Will則被來自顛倒世界的奪心魔附身，幸得眾人以「火攻」逼退，加上Eleven運用超能力關閉通往顛倒世界的大門，霍金斯鎮再次回復平靜。

事隔一年，Eleven在第3季終於跟小男友Mike（芬禾夫赫特飾）拍拖，然而奪心魔再現，控制男生Billy和鎮上老鼠；另一方面，俄羅斯人在霍金斯鎮買地做實驗，企圖掌管顛倒世界，最後Billy犧牲，Jim遭俄國人捉走，而Eleven跟Will一家人離開霍金斯鎮，重新生活。

三線劇情進展慢

第4季發生在1986年3月，時間軸是上季結束後半年，故事分成三線發展，一是Eleven移居加州後，高中生活並不如意，加上超能力消失，令她相當痛苦；二是Joyce收到消息，Jim被困俄羅斯監獄，決定遠征營救；三是留守霍金斯鎮的Dustin、Lucas及Max等兒時好友，面對全新怪物威可那來襲，眾人力保家園。

今季首三集劇情進展緩慢，花上大量篇幅描述Eleven遭高中同學欺凌的過程，感覺似校園青春劇多過奇幻驚慄劇；其後加插Joyce跟好友Murray到俄羅斯救人的場面亦相當兒戲，直至霍金斯鎮的啦啦隊女生、地區報紙記者、高校籃球員輪流遭害，來自顛倒世界的怪物威可那現身殺人，觀眾終於入戲，正如劇中演員所說：「那些怪物就像病毒一樣，每次回歸就會變得更強大、更聰明、更致命。霍金斯要陷入戰爭了。」

帶挈舊歌再流行

Billy上季捨己救Eleven，今季輪到他的同母異父妹妹Max淪為威可那襲擊目標，正當她險象環生之際，竟然由英國女歌手Kate Bush於1985年推出歌曲《Running Up That Hill》救回一命，而此曲亦因此翻Hit，橫掃英美流行榜之餘，音樂串流平台Spotify的點播次數更急升87倍，反映流行文化的影響力，環環相扣，絕對不容輕視。

為了對付怪物來襲，前實驗室主管Sam帶着Eleven到達神秘基地，希望助她重獲超能力，原來一切皆是實驗室負責人Martin的主意，他強迫Eleven正視童年的痛苦回憶，解封當年她在實驗室展開大屠殺的恐懼，究竟計劃能否成功？另一方面，Dustin等人捲入霍金斯鎮連環殺人事件，並遭警員拘留問話，好友Nancy及Jonathan等人意外闖入顛倒世界，能否殺敗威可那？下月推出最後兩集自有分曉。