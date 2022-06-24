《外星+人》金泰梨柳俊烈扮夫妻互相依賴 蘇志燮怕寂寞 獲金宇彬「慰藉」

被韓媒視為今年重頭戲之一的《外星+人》，由《盜賊門》崔東勳自編自導，故事講繪高麗時代與2022年的時間之門被打開，因而發生連串不可思議事件。 崔東勳表示從小對外星人感興趣，想把韓國傳統故事結合外星人元素，他指新片劇本寫足兩年半，經過多番修改才完成。

二億製作分上下集

據報《外星+人》製作費高達400億韓圜（約2.4億港元），耗時13個月拍攝而成，將會分上下兩部公映，7月先推出上集。導演解釋故事規模宏大，為了讓觀眾看到更完整的劇情，雖然一口氣拍兩集很辛苦，最終仍然堅持。

在記者會上，一眾主角異口同聲表示，看劇本時一頭霧水，柳俊烈稱收到劇本後，腦海不斷出現「這是什麼情况」的問號，金泰梨也表示難以理解，但愈看愈覺得有意思，所以才決定接拍。蘇志燮則表示，看罷劇本卻無法想像畫面，懷疑劇本所寫，電影能否呈現。《屍殺列車》金義聖自詡以極速「消化」劇本見稱，總能在30分鐘內得出結論，今次花上很長時間去理解新片內容，笑言是前所從有。

金宇彬扮演一名護送外星人的保鑣，蘇志燮則是遭外星人追逐的警察，兩人有不少場面都在「綠幕」前拍攝，經常對着空氣演出。蘇志燮表示：「拍攝過程雖然順利，感覺卻很孤單，幸好有金宇彬出現。」金宇彬則說：「我一開始也覺得孤單，多得這位肩膀寬闊的男人在旁，心情瞬間放鬆，然後變為踏實。」

柳俊烈與金泰梨戲中扮演夫妻，兩人早在電影《森之廚房》合作，自然默契十足，前者說：「第一場戲開始已很合拍，我很依賴她，會問她接下來應該怎樣演比較好。」

金泰梨聞言即搶答是她依賴對方：「本來有點緊張，直到片場看見柳俊烈，心情立刻放鬆，因為有他在才能順利完成。」金泰梨片中有不少動作場面，她透露拍攝前接受動作及射擊特訓：「之前拍劇《陽光先生》已學過射擊，這次透過特訓，對射擊更熟悉。」

暑期猛片輪流登場

韓國政府放寬防疫措施後，今年暑期檔期將有多部大片輪流登場，除了《外星+人》之外，還有韓國最賣座古裝片《嗚梁海戰》續集《閑山：龍的出現》、災難片《緊急迫降》，以及李政宰與鄭雨盛合演《Hunt》等，相信有望繼《犯罪都巿：極拳執法》錄得破千萬入場人次後，再現票房佳績，有助戲院業復蘇。

文：蘇珮欣