港姐第3輪面試 增高學歷海外佳麗 林俊賢女再晉級 翻版張寶兒笑容突圍

記者：陳釗

攝影：劉永銳

《2022香港小姐競選》昨日於電視城展開第3輪面試，有5名新面孔，海外佳麗佔4人，24歲陳瑞菱、25歲Jane及27歲何詩琪同樣從英國回港，前兩名擁有高學歷，皆是碩士畢業。擁一身健康膚色的陳瑞菱，自稱不是很會說廣東話，仍盡力回答記者問題，表現大方。Jane笑容滿面，笑起來有點像師姐張寶兒；何詩琪以性感打扮搶鏡。

18歲的Wendy從美國回港，透露還未讀完書。至於另一名同是來自美國、上輪複試已登場的梁超怡保持狀態，繼續以黑色短裙迎戰，她笑稱：「今次條裙跟上次不同款，黑色為我帶來好運。」不過裙子似乎有點不合身，她以防走光不斷用手整理，稍為狼狽。之前有報道指她曾參選《芝加哥華商會親善小姐》，對此梁超怡大方承認。

邢慧敏恭喜師姐連詩雅訂婚

其他順利連過兩關晉身第3輪面試的參賽者，愈戰愈勇，加上有前兩輪經驗，齊齊悉心打扮到場，並將「戰衣」升級，盡展優勢。熱門邢慧敏和林卓錡眾望所歸有得留低，二人以黑白雙煞現身，同樣手挽名牌手袋。擁驕人身材的林卓錡今次收起性感，穿上白色連身裙，走斯文風；邢慧敏以黑色吊帶貼身連身裙示人，展現模特兒身形及高貴一面。問邢慧敏信心是否愈來愈大？她以笑代答。至於有否恭喜師姐連詩雅與陳家樂訂婚？她說：「當然有。」狀態稍為跌watt的Naomi比較慢熱，初時笑容欠奉，直認有些緊張，但對自己有信心。

換衫騷身材搶鏡

Catherine和Cherry穿上Deep V裙騷身材搶鏡，一眾參賽者及後在電視城內會晤傳媒時，Erika和楊溢換上新裝，Erika由密實變性感，二人解釋覺得換了的裙子較漂亮。以標誌性「爆炸頭」令人留下印象的Astrid亦順利晉級，被問到鬈髮是天生還是刻意電髮時，她未有回應。

另外，身穿吊帶低胸連身裙的Tinnie慌失失到場，在酷熱天氣戴頸巾兼拿着一件毛毛大褸，裙子背面通窿見到內衣。還有一名新登場的參賽者，來自哈爾濱的Cynthia衣著性感，鼻子高又尖，惹整容疑雲。

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