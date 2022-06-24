永不言休唱到「80後」 譚詠麟罕談兒子曉風 笑認恨抱孫

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

71歲譚詠麟最近再次推出全新專輯《傾．聽》，在這張專輯中，他親自揀選8首流行歌曲重新演繹。譚詠麟坦言廣東歌在他的音樂人生佔很重要位置，一定會堅持唱下去，「因為我是香港人，母語是廣東話，我也是唱廣東歌出身，曾幾何時，香港是全球華人的指標，所有娛樂資訊都由香港傳出去，希望不止我，一班後起的年輕歌手都可以加把勁，將昔日的香港樂壇帶回來，再放光芒」。

稱抗拒內地市場好「蝕章」

談到以往聽歌只是單純好聽或不好聽，但現在可能受社會環境、政治取態影響？譚詠麟表示已沒想這些，再想就工作不了，他純粹從音樂出發，「音樂是無分界限、不分彼此的，希望大家不要想太多，如果你欣賞、喜歡的便支持，不喜歡就擺在一邊」。他稱香港音樂近年在內地已成為一個粵語文化，同時亦是一個機遇，以他近年到內地工作所見，形容是幾何級進步，跟他早期到內地的感受完全不同，「香港很多年輕人根本未接觸過，只是一知半解就很抗拒，其實好『蝕章』，應該放開懷抱」。

屹立樂壇半世紀靠不斷學習

作為香港樂壇校長，譚詠麟喜見近年湧現一批新生代歌手，樂壇要健康就一定要有新血、新元素推動這個音樂巨輪，「我常說出道後能在樂壇5年，基礎打足5年才叫起步，因為娛樂圈日新月異，不斷有新人出現，如果基礎打得不夠紮實，很易被後浪蓋過，所以要先站穩陣腳」。對於有人覺得現時樂壇一面倒傾向新勢力？校長覺得無壞，「不同年代的人聽不同年代的音樂，年輕人是我們社會的未來。（如何新舊共融？）新歌手在事業上有很多雄心壯志，但往往缺乏經驗，若有前輩指點，便可行少冤枉路，所以任何人來問我，我都會答，多年來都是這樣」。

問到譚校長能屹立樂壇半世紀，有何秘訣？他表示無論有多少資歷，都要不斷吸收、不斷學習，「例如我會多與年輕人接觸，看看時下潮流興什麼，又會去了解他們的音樂口味和喜好，不斷去學，令自己不會脫節」。校長又寄語新一代歌手，「總之人生的機會不會太多，機會永遠是留給有準備的人，一定不能hea和怕蝕底」。

「年年25歲」的譚校長表示現在都是25歲，不過心態上與初出茅廬、為事業不停打拼時的小伙子不同，目前對任何事都順其自然、隨遇而安，只做好自己喜歡的事，作更多不同的創新和嘗試，沒有任何壓力，「但我對工作的態度一直沒變，適合就做。（是否永不言休？）希望啦，因為我曾答應歌迷唱到80歲後，這目標沒有變」。

家人擔心身體健康 勸退休

譚校長現時除了工作就是享受人生，嚮往貼地生活，「我要求很簡單，就是唱歌、踢波，踢完波成班朋友吃個tea吹吓水，平時最喜愛就是茶餐廳和街邊檔，不要請我吃大魚大肉」。始終年紀慢慢增長，仍不停周圍工作，家人會否擔心身體健康？譚校長說：「會呀，他們都叫我不要太搏，甚至叫我不要做，但我說不行，因為答應歌迷。」他表示會適當安排一定的時間陪伴家人。

分享人生經歷 盼兒子少行冤枉路

談到讀書叻又靚仔的26歲兒子譚曉風時，校長即露出慈父樣子，說行內有很多人想找曉風，但兒子對這行不感興趣。他透露日常父子相處時，會跟兒子分享人生經歷，希望他行少點冤枉路，「我叫他要做一個謙虛有禮、尊重長輩的人」。兒子已長大成人，是否恨抱孫？譚校長笑說：「他有自己的打算，而且正值創業階段，不會逼他。誰不恨抱孫呀？哈哈！」

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