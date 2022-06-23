「柏林」朴海秀拖「東京」全鍾瑞現身記者會 韓版《紙房子》視《魷魚遊戲》為目標

曾是Netflix最高點擊非英語劇的《紙房子》，去年終被《魷魚遊戲》取而代之，《紙房子：韓國篇》能否超越前作？明日開播自有分曉。《紙房子：韓國篇》由《客：The Guest》金弘善執導、《我的智能情人》劉勇在編劇，主角包括《法妻當自強》劉智泰、《迷》金允珍、《魷魚遊戲》朴海秀、《The Call：超時空通話》全鍾瑞、《延遲的正義》李元鍾、《愛的迫降》朴明勳及《延坪海戰》李玹雨等，台前幕後陣容鼎盛。

劫匪面具加韓國色彩

《紙房子》故事由一班烏合之眾械劫西班牙皇家鑄幣局開始，得手後再掠奪西班牙銀行金庫告終。昨日在《紙房子：韓國篇》記者會上，導演金弘善表示原著太出名，對於改編成韓版，壓力很大，「韓國是個南北分裂的國家，這背景很有吸引力」，於是把故事設定在未來的朝鮮半島，並創立一個虛擬城市，好讓韓國及海外觀眾都有新鮮感。

劇中飾演劫案主謀「教授」的劉智泰對此表示贊同：「只要是好故事，放諸任何國家都適宜。韓國影視作品受到國際觀眾認同，正因我們製作精良。」韓版角色不變，但劫匪所戴面具卻一定要變，「柏林」朴海秀和「東京」全鍾瑞不約而同地說：「我們使用韓國傳統河回面具，感覺更加強烈。」《紙房子》原作劫匪戴上西班牙畫家達利的面具犯案，象徵對抗不公義的體制；韓版換上韓國國寶河回面具，源於高麗時代人民對抗瘟疫，亦有批判和嘲諷社會不公平狀况的隱喻。

導演金弘善坦承，《紙房子：韓國篇》視去年熱爆全球的Netflix韓劇《魷魚遊戲》為目標，「現時有不少韓國影視作品，深受海外觀眾歡迎，《魷魚遊戲》正是我最喜歡韓劇之一」；編劇劉勇在被問到新舊版本《紙房子》有何分別？他笑言：「如果西班牙版像海鮮飯，韓版就是炒飯，兩者相似但味道不同，亦各具魅力。請大家盡情享受這場由西班牙開始的盛大節日，如今輪到韓國舉行。」