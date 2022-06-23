血統事件目的何在 「大家好清楚」 鄭嘉穎稱事件無聊 無損全家心情

陳凱琳胞姊指100萬出手太低

陳凱琳龍鳳胎弟弟Derek在父親節分享與爸爸合照，再被指膚色與混血兒相貌跟父親不似樣，掀起熱話。林作以100萬向Derek父子提出驗DNA挑戰，嘉穎說全家人心情好正常，無受影響，亦不會影響到他。

對於陳凱琳胞姊Joyce回應林作指100萬出手太低，林作準備找母親幫手加碼，嘉穎認為Joyce可以有個人觀感，他自覺事件無聊，不願回應，「目的係咩，大家好清楚，答完又會繼續，所以不回應就是最好的回應，你問我100次都是這樣回答」。

朱晨麗陳靜打交戲精彩

忙拍無綫劇《輕‧功》的朱晨麗，談到陳自瑤、黎諾懿主演的《婚後事》傳劇組爆疫，她說聽到有人確診，視乎公司安排，她不太擔心，每日開工前會做檢測和防疫措施，希望盡快完工，接着拍《美麗戰場》。

陳靜近日密密做宣傳，防疫工夫已變成習慣，以保障家人健康。在戲中演小三的她，與人夫鄭嘉穎及其妻朱晨麗同牀，又跟朱晨麗大打出手，笑言過足戲癮，稱朱晨麗練開舞好好打。朱晨麗表示被陳靜叉頸，笑稱原來女人打交都好精彩。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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