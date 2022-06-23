挑戰《好聲好戲》毋懼被狠批 病癒李佳芯放風 隨時候命再拍劇

李佳芯前晚與馮盈盈等錄影新一輯《好聲好戲》，表示這段時間雖然無拍劇，但工作無停過，分別為黎諾懿及洪永城節目擔任嘉賓，並報讀關於情緒課程，因發現身邊不少朋友受情緒困擾，特別娛樂圈這一行，雖然只是基本課程，但有興趣繼續鑽研，希望學會後，幫到自己又幫到別人。

今次參與《好聲好戲》，李佳芯稱希望挑戰自己，自爆曾對配音有陰影，記得10多年前龍天生找她幫手為幾場戲配音，當時發現原來配音很難，「我記得是為熊黛林配音，該場戲講搶婚，需要聲嘶力竭，但我不斷NG，愈NG就愈無聲，感到很氣餒，覺得做得很差，於是希望有機會學好配音」。李佳芯稱做好心理準備在節目接受評判狠批，愈狠愈好，因她想進步。

演而優則導

李佳芯早前以身體抱恙為由辭演新劇《靈戲逼人》，問何時再拍劇？她表示做演員很被動，視乎公司安排，現在身體已準備好。最近她演而優則導，執導一套關於腦退化症短片，為一個機構籌款，她除參與演出外，還找來張同祖演患腦退化爸爸。

李佳芯直認雖然有人從旁協助，但身兼兩職一點都不易，希望透過此片讓更多人認識這個病，關注患者與照顧者之間的關係，目標今年內上映。

馮盈盈跟阮兆祥學爛gag

擔任主持的馮盈盈滿面暗粒，解釋做主持責任重大，除記熟節目流程和所有參賽者資料外，又要替他們減壓、打氣和分享。上輯她參賽大壓力，還是今輯做主持壓力大？盈盈說：「當然是參賽，參賽時永遠活在自己世界，很專注練習，今次輕鬆很多。」她自覺跟阮兆祥合作後，不但轉數變快，還提升了搞爛gag能力。

盈盈現時主持3個綜藝節目，目標是否「最佳節目主持」獎？她說：「沒有想過，之前《#後生仔傾吓偈》攞過『最佳非戲劇節目』獎，但我只是其中一分子，個人來說沒想過向最佳主持獎進發，還差很遠，只是近排多機會練習，還要向祥師兄（阮兆祥）多多學習。（向他拜師？）我打算向祥師兄拜師學搞爛gag。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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