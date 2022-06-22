密密拍廣告豬籠入水 林明禎有意在港置業 呻樓價貴

【明報專訊】「大馬女神」林明禎和男團P1X3L成員Phoebus（吳啟洋）和George（歐鎮灝）昨日到銅鑼灣出席活動，吸引大批粉絲圍觀。林明禎對酬勞很滿意，表示有6位數字；此行來港密密拍廣告，豬籠入水，她沒有否認，透露會將錢儲起留待買樓之用，且有意在港置業，但距離目標愈來愈遠，因喜歡大單位，而且要背山面海，「香港的樓價真的很貴，未有資格做業主，仍需努力，可能先在大馬買樓，家人的居所已很舊了」。她現在以工作和掙錢放在首位，感情則隨緣，不覺有追求者。林明禎稱在港生活，主要花費在住和食，衣服有贊助，平時衣著以舒適為主，不會性感，性感也只限於工作。