南柱赫被指欺凌舊同學6年 事務所否認 稱追究法律責任

文：蘇珮欣

韓媒《The Days》昨日引述爆料者A某稱，中學時被南柱赫欺凌6年，指南柱赫與不良少年聯群結黨，「童黨」有近15人，經常欺凌其他同學，譬如在學校午膳時間，用身體碰撞同學，然後插隊拿午飯。他們幾乎每日都會謾罵及毆打同學，又經常命令同學當「跑腿」到小食部買麵包。

A某表示南柱赫以「暖男」形象出現在劇集，讓他想起長達6年的被欺凌歲月，A某自言曾遭受校園暴力的舊同學全都不再看電視，並要接受精神科治療。A某表示希望跟他有相同經歷的人能減少痛苦，才會挺身舉報。

南柱赫所屬事務所Management SOOP，昨日回應稱，看過相關報道後，證實內容並非事實，對於《The Days》刊出報道前，未有向南柱赫本人及事務所查證，單方面公開報道的行為感到遺憾，相關報道亦嚴重損害演員聲譽，已向韓國傳媒仲裁委員會要求《The Days》修正，並會向負責的記者及舉報人，追究一切法律責任。據悉，南柱赫現在忙於拍攝改編自漫畫的新劇《Vigilante》，會飾演警察，未知此事可會影響其拍攝工作。

多名韓星捲校園暴力醜聞

韓國演藝界近年頻頻爆出校園暴力醜聞。去年初開始，不時有網民自稱曾受某當紅藝人欺凌。《大力女子都奉順》男星金志洙去年初被爆欺凌同學，還涉及性暴力，其後金志洙承認屬實，結果他主演的《月升之江》剛開播，也要易角重拍。女團April成員李娜恩去年被指排擠隊友李玹珠，最終後者退團；事件曝光後，李娜恩停工，April亦於今年初解散。

每逢韓星捲入欺凌事件，事務所大多安排涉事藝人停工待事件平息，譬如《勁舞Dancing癲》女星朴慧秀、《梨泰院Class》金東希、女團(G)I-DLE成員穗珍，以及新晉女團LE SSERAFIM的金佳藍，現時皆在停工狀態，斷送星途；也有事務所以強硬手段應對，透過法律途徑，還旗下藝人清白，如《驅魔麵館》趙炳圭、男團Seventeen成員珉奎及《契約友情》金素慧等。