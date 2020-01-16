網民競猜「誰是兇手」 《十八年後2.0》監製稱冇人估中 龔嘉欣角色不容忽視 預告好多人要死

記者：陳釗

攝影：劉永銳

《十八年後2.0》劇中人物關係錯綜複雜，每個人都好似「有啲嘢」，相當燒腦，稍不留神都可能錯過關鍵線索。監製王偉仁承認初步構思時，有一個元素對他來說很重要，就是娛樂大家，因為疫下，大家近年心情都很鬱悶，所以想製作一套懸疑推理劇，希望吸引觀眾一齊玩。對於有些情節被指很重口味，他解釋並非刻意，只是想更富娛樂性，和加強劇情張力，務求刺激觀眾眼球。

加插高潮位 免燒壞觀眾腦

懸疑劇不時給人難搞的感覺，太易會被揶揄眼高手低，太深觀眾又會無耐性棄劇。《十八年後》兩輯都有好口碑，王偉仁直認有計算過，如果集集都要觀眾燒腦一定死，所以每一個高潮位都要拿揑得很準。

隨着劇情進入戲肉，角色陸續展現「真面目」，網民愈看愈肉緊，紛紛偵探上身，估「終極Boss」是誰，王偉仁說：「現在的觀眾看得很細，儘管一個很細微的位置都留意到。我在網上討論區見到有些網民的推理，都推得十分厲害。有個懸念給大家討論一下，當然愈多反應，我愈開心。」

《男孩的救贖》成結局關鍵

對於網民提出種種疑團，王偉仁為保持劇集追看性，對此一律「三不」，「不能講」、「不劇透」和「不穿橋」，並稱懸疑劇是要一集一集推理出來，如果講出來便不好玩，笑稱兒子日日追問劇情，他也沒有透露半點，搞到父子反面。他點名龔嘉欣的角色絕不能忽視，在結局篇會大爆發，「她這部分不易推（理）出來的，絕對值得期待和留意，我無預期她演得那麼好」。劇中畫作《男孩的救贖》是結局的關鍵，有網民指畫中男孩是飾演龔嘉欣同母異父的弟弟吳天藍（邵展鵬飾）？王偉仁說：「是有關係的，但有咩關係就要大家去追了。」

網上有劇透宋慧琪（趙希洛飾）跟徐友齊（何啟南飾）會遇襲送命，又有人爆終極奸角是何沛嘉飾演的神秘人，Queenie（譚凱琪飾）、何大勇（曹永廉飾）與Kammy（阮兒飾）的死跟她有關？王偉仁說：「網上有些劇情是假的，我的答案是仲有好多人會死。（奸角有報應？）都有因果循環，但時裝劇難分忠奸，這是人性包裝角色，製造懸念有張力，這樣才好玩。」

讚譚凱琪趙希洛投入用心

譚凱琪和趙希洛在劇中演技大爆發，前者獲讚同角色Queenie融為一體。王偉仁稱首次與譚凱琪合作，「她符合我角色要求，靚女、斯文又大體，所以就算當時她剛剛生產完，我都堅持用她。很多人說她角色癲，但我覺得其實是很現實，一個女人，由我後生識你，為你放棄所有東西，就算你不濟都陪你捱，所以我覺得她做的一切都是很正常，唯一做錯就是背後有個男朋友，但個老公真的無鬼用嘛」。劇中給人感覺深不可測的趙希洛，他稱對方要演一個女人經歷老公背叛和小產雙重打擊後的內心轉變，「趙希洛演得不錯，不止用心，還投入得很緊要」。

演員到位角色搶眼 意料中事

至於男主角譚俊彥和陳山聰的演出，王偉仁覺得二人都進步不少，「我同譚俊彥合作多次，一路看着他在戲路上的成長，這套劇前段他要演一個鬱鬱不得志的性格藝術家，所以他知要營造得down少少，後面就會sharp很多，他的角色內心轉變很大。陳山聰亦很用心演，出動不少私伙服飾」。

阮兒和曹永廉，以及尹詩沛扮演的角色同樣搶眼，王偉仁說不感意外，因對每個演員都充滿信心，演得很到位。《十八年後》系列獲不少網民追捧，問可有構思開拍3.0？他說：「可能未必會，如果觀眾喜歡的話，兩輯已很滿足。」