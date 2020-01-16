C AllStar孖Dear Jane首合作開騷 On仔擬騷肌 Tim被推舉除褲迎戰

On仔笑稱所屬的C AllStar是樂壇萬能插，嚇得隊友梁釗峰說：「你就是萬能插，我未必。」Tim笑稱：「我都是第一次遇上萬能插，個畫面好豐富。」隊友伍漢邦（Jackal）表示：「搞到我好興奮，講到有火花，好危險喎。」On仔解釋：「有危就有機，我意思是指C AllStar在音樂上可以與不同單位合作。」

On仔最近為工作操弗，至於會否在音樂會騷肌？他稱要視乎狀態，Dear Jane全隊表態支持。Tim被問會否代表團隊迎戰？翁厚樑（Howie）搞笑叫Tim除褲，Tim說：「驚嚇怕大家，平時在家都不是經常除褲。」Howie打圓場稱Tim上次在演唱會表演過「爆呔」，今次專注唱歌就好。

記者：鍾一虹