石修將榮升爺爺 陳宇琛太太預產期12月

Sam跟Camille於2017年結婚，稱兩人有當父母的心理準備，沒刻意安排生育計劃，所以知道太太懷孕時好意外。他稱初時買驗孕棒測試，太太見是positive，在洗手間大嗌出來，重複檢測幾次也是同樣結果。其後到婦產科檢測，證實太太懷孕。他們沒第一時間告訴父母，趁母親節他跟太太準備了一張卡，代表BB送給爺爺嫲嫲，他們才知道這喜訊。Sam說：「媽咪反應開心興奮，又喊又笑，爹哋就笑到見牙唔見眼，問係咪真，會唔會玩佢。」Sam表示暫時未知胎兒性別，「未知仔定女，仔女都開心，最緊要小朋友健康開心，感受到我哋對佢嘅愛」。

黃長發將做爸爸

另一方面，黃祥興胞弟、2006年香港先生冠軍黃長發也即將做爸爸，2015年與來自捷克的Zuzana結婚，並經營模特兒公司。日前Zuzana在社交平台分享孕照，照片中黃長發在泳池抱起懷孕7個月的太太，表現恩愛。

黃長發曾簽約成無綫藝人，2009年戀上「鞋王」鄧劍群三奶李姿霆（Karen），相距16歲的姊弟戀沒有結果，黃長發其後退出娛樂圈轉行做會計師。

娛樂組