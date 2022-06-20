【開箱】《為何是吳秀才？》 徐玄振扮惡女展現多變演技

調職法律學院教書

《為何是吳秀才？》由《浪漫醫生金師傅》朴秀真執導，講述著名律師行TK的合伙人吳秀才（徐玄振飾），因一宗案件暫時調往法學院擔任客席教授，遇上曾含冤入獄的法律系學生公燦（黃仁燁飾），並展開師生戀的故事。

看劇情介紹會以為此劇是單純的愛情故事，其實包含法律及懸疑元素。首4集描述少女朴素英（洪智允飾）控告議員安康勳（李泰成飾）性騷擾。吳秀才擔任辯護律師，與受害人朴素英會面，脅迫對方與安康勳和解。朴素英其後在TK律師樓天台墮樓身亡，外界矛頭指向吳秀才逼害朴素英。律師行老闆崔泰國（許峻豪飾）不堪輿論壓力，把吳秀才調到法律學院擔任客席教授一個學期。吳秀才以朴素英墮樓案作為教材，要求學生公燦、崔允尚（裴仁赫飾）、南春風（李鎮赫飾）、羅世蓮（南智賢飾）及趙康子（金才禾飾），合力查出真相。

演外剛內柔女律師

《為何是吳秀才？》以女主角的角度出發，中間穿插韓國女性在社會受到各種欺凌的情節。除了朴素英遭性騷擾外，第2集講法律系女生羅世蓮亦遭某教授性騷擾，她在校內張貼大字報指控教授，反遭校方打壓，要求她向教授道歉。最終吳秀才拿出自己也曾被該教授性騷擾的閉路電視錄影片段，力證該教授是慣犯，替羅世蓮申冤。

徐玄振的演技是此劇一大看點，其舊作種類繁多，譬如在《Black Dog》扮演熱血教師，於《變身有情人》飾演變臉女星，都掌握得宜。今次扮演外表強悍的律師吳秀才，其實內心善良溫暖，講述她一直被家人視為搖錢樹，工作上也受盡歧視。吳秀才加入TK律師行初期，被一眾男同事排擠，不准她參與會議，只安排她打雜，最終咬緊牙關成為王牌律師，因此變得堅強、硬朗，且說話絕不留情，也絕不讓其他人搶走她辛苦得來的一切。徐玄振表現出咄咄逼人的眼神，惡女的氣勢；當面對愛情時，又回復溫柔眼神。徐玄振演此角面對甚大挑戰。

黃仁燁表現好壞參半

曾參演《女神降臨》的黃仁燁首次擔正男主角，扮演公燦，表現好壞參半；有觀眾大讚他扮「暖男」夠純情。講述公燦年輕時涉嫌姦殺繼妹，曾含冤入獄，其後真兇被捕才獲釋，當年為他辯護的正是吳秀才。公燦在法律學校重遇吳秀才，即向女方表白，還義無反顧支持她。其中一幕公燦對吳秀才說：「我喜歡你，你不喜歡我不要緊，只要知道我喜歡你，就可以了」，展現「暖男」一臉。

另一方面，有觀眾指黃仁燁演技未夠火候，造型也不夠俊俏，僅4集已拖手、表白及親吻，批評速度快但情節零碎，難以投入，寧願不要感情線。此劇似乎離不開談情部分，但無論如何女主角徐玄振已經是大贏家。