葉蒨文視老公「情人知己」 阿Lam冧爆甜笑

周柏豪自爆愛模仿謝霆鋒

特邀隊員周柏豪與楊丞琳首輪已碰頭，周柏豪獻唱前笑稱廣東歌對他像「心跳」一樣重要，「跑步、食飯都會聽歌，冲涼亦會唱歌，生活長時間都同音樂一齊，就好似心跳一樣」。他稱小時候不理解《一擊即中》歌詞意思，但熱愛反覆背讀歌詞及彈結他模仿原唱謝霆鋒。

楊丞琳難忘劉德華照顧

楊丞琳與安崎合唱《甘心替代你》，透露當年以女團「4 In Love」成員身分到香港宣傳，正是挑選《甘》上節目演唱，當時樣子青澀的她與劉德華同場，獲對方照顧有加，「那時大家根本不認識我們，劉德華大哥是我們的師兄，他帶我們去過大大小小的節目、甚至演唱會，讓大家更快認識我們」。

娛樂組