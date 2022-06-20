日本藝人妻若留港發展 可做經理人 吳業坤否認奉子成婚 擬3年後當爸

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

吳業坤久未在港公開露面，一班粉絲特地前來支持，他亦帶同母親到場，但未見太太濱口愛子蹤影。他在台上除獻唱歌曲及和粉絲玩遊戲，亦宣布簽約新唱片公司，「雖然我已經成為人夫，無得再做偶像派，但都希望大家支持我；簽新唱片公司希望能有首歌進軍日本樂壇，亦想開演唱會」。

簽約TVB Music 獲准亮相Viu

吳業坤透露將簽約TVB Music Group，只欠動筆，已和新公司傾過，可以和ViuTV藝人合作及亮相節目《Chill Club》。

吳業坤表示太太亦有前來商場，但不敢露面，「我想等她先習慣香港生活，之前遭跟蹤追訪拍照，她被嚇親。過幾日我都要離港返內地拍劇幾個月，她也會返日本做兼職，等下次我們再回港，才正式介紹她給大家認識」。他表示已在日本註冊結婚，待疫情過後會在香港擺酒，介紹老婆給朋友認識。

吳業坤稱其妻已離開日本事務所，他親自教太太廣東話，「讓她考慮想不想再做，或留在香港發展，如果她想做這行，可能我會擔任經理人，當然夫妻檔就最開心啦！可能先找她拍MV，試試在香港娛樂圈是怎樣」。問有否先實行生BB大計？他說：「我都想遲少少，可能3年後，太太看到指她有咗都好震驚，不想被覺得奉子成婚。」

年底收樓 婆媳同一陣線

吳業坤表示之前已在屯門置業，預計年底收樓，之後會兩口子搬到新居，故暫時先與母親同住。可有婆媳問題？他說：「都好融洽，只是語言溝通上有少少問題，不過都沒有鬧交，好好。太太講明和我媽媽同一陣線，我現在是最弱勢。」

不看外表 被太太指似小狗

娶得日本太太被網民封「偽毒之光」，吳業坤強調：「又沒有話分什麼國籍的，遇到啱就決定這個行動，細個我睇好多日本漫畫，當然會有幻想，但為了實現這夢想，而去娶日本女星，這樣做好變態。」

對於太太被指身材好，吳業坤說：「又不是只看外表的，我都睇內涵，有問過她是不是鍾意我個樣？她也稱如果睇樣也不揀我，話我好似隻小狗咁。」

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