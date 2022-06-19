《愛》法國影帝尚路易杜寧南逝世

雖然尚路易杜寧南受訪時曾表示，「基本上我在其他藝術方面毫無天分，才會成為演員」，但從1950年初的法國舞台，到後來加入影壇，參演過二戰後很多重要電影，既是男主角亦是著名性格演員。伙拍碧姬芭鐸（Brigitte Bardot）主演《惹火尤物》，尚路易開始受矚目；陸續跟名導演合作，遠在《大風暴》之前，已在《火車情殺案》跟導演哥斯達加華斯（Constantin Costa-Gavras）合作。讓他蜚聲國際的，卻是李勞治（Claude Lelouch）執導《男歡女愛》，伙拍安諾愛美（Anouk Aimee）演出。他又主演過伊力盧馬（Eric Rohmer）執導的《慕德家的一夜》、貝托魯奇（ Bernardo Bertolucci）《同流者》，以及杜魯福（Francois Truffaut）最後之作《情殺案中案》。據報1970年代尚路易曾有機會到美國發展，但先後推掉了哥普拉（Francis Ford Coppola）執導的《現代啓示錄》、史匹堡（Steven Spielberg）《第三類接觸》及貝托魯奇《巴黎最後探戈》的邀約，反而接拍了《智多星決勝千里》、《大陰謀》等幾部獲好評但票房一般的電影。尚路易晚年較受矚目的作品包括奇斯洛夫斯基（Krzysztof Kieslowski）執導的《紅》；米高漢尼卡（Michael Haneke）導演的《愛》除贏得奧斯卡最佳外語片，也為尚路易帶來演藝事業的最後榮光，片中扮演獨自照顧中風癱瘓妻子的退休音樂教師，給觀衆留下深刻印象。其實他晚年較多時間放在舞台劇演出及個人的葡萄酒生意

尚路易杜寧南曾三度結婚，與第二任導演太太Nadine Marquand所生的女兒瑪莉（Marie Trintignant），亦為成功演員，並曾父女同台演出，但瑪莉2003年到立陶宛拍戲期間，遭歌手男友Bertrand Cantat虐打致死，終年41歲。尚路易2018年宣布患有前列腺癌，並且放棄治療；去年11月有消息指他逐漸失明，並健康轉差。

《9-1-1孤星奮戰》18歲男星逝世

另外，童星出身的《顫慄陰屍路》泰萊山達斯（Tyler Sanders），據其發言人向美媒Variety證實，泰萊周四（16日）在洛杉磯逝世，終年18歲，暫未確定其死因。據悉他10歲開始演戲，曾憑亞馬遜Prime Video劇集《魔幻奇緣：神秘城市》（Just Add Magic: Mystery City）獲日間艾美獎提名，又演出過在Disney+上架的《9-1-1孤星奮戰》。據報他生前剛完成了日本導演北村龍平的新片《The Price We Pay》，伙拍《幽靈刺客》史提芬杜夫（Stephen Dorff）演出。