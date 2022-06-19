《光年正傳》開畫收1.7億稱冠 《壯志凌雲2》刷新湯告魯斯最高票房

《光年正傳》被視為《反斗奇兵》系列的前傳，追溯巴斯光年玩具的英雄起源，講述這名太空戰士在一次飛行任務中，因意外與隊員被迫降在距離地球420萬光年的危險星球。巴斯光年努力嘗試穿越時空重返地球，在很多次飛行試驗中，幸得可愛機械貓襪仔全力協助，還有幾個搞鬼雜牌軍拍住上。怎料死敵索克天王率領邪惡機械人兵團步步進逼。

《光年正傳》請來「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）聲音演出，不過由於片中的女同志接吻畫面，遭阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯、埃及等10多個國家禁止上映。上周四（16日）《光》片在美國上映優先場，收520萬美元（約3900萬港元），據美媒Variety報道，比上齣在戲院上映的彼思動畫《1/2的魔法》好成績，後者2020年3月新冠疫情爆發前上映優先場，收200萬美元，但無法跟2019年《反斗奇兵4》的1200萬美元票房相比。另一美媒Deadline報道，《光年正傳》周五在美國連優先場合共收2300萬美元，成為票房冠軍，估計首3天可收5500萬美元或以上，跟踏入第2周映期的《侏羅紀世界：統治霸權》可能有一番激鬥，按目前預售情况，預計《侏》片3天可收5340萬美元。

湯告魯斯主演的《壯志凌雲：獨行俠》上映3星期，在美國本土突破4.2億美元，全球累收8.06億美元，刷新了他另一作品《職業特工隊：叛逆之謎》7.91億美元的紀錄，成為湯告魯斯從影近40年來的最高票房電影。雖然《壯》片在內地這個全球最大市場上映無期，但隨着下周在韓國開畫，估計全球票房會進一步攀升。

帶挈餡餅店爆紅

另一方面，《壯志凌雲：獨行俠》叫好叫座，也帶挈位於美國聖地亞哥名叫High Pie的餡餅店大排長龍，到周末周日，人潮更倍增。High Pie坐落粉藍色的維多利亞式小屋，原為上集《壯志凌雲》姬莉麥基里斯（Kelly McGillis）扮演的飛行教官Charlie，亦即湯告魯斯片中女友的住所，店內亦放滿《壯》片劇照，當續集爆紅，吸引大批影迷往朝聖。