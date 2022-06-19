楊梓菁簽約新公司 盼成搖錢樹

望展打女識做戲

梓菁表示簽約兩年，主力拍電影，不會唱歌，因對唱歌沒信心。加盟哲星匯娛樂後，今年內會開拍首部電影，但不是她擅長的動作片，「雖然去年拍的《大俠Action！》反應不俗，入了幾個電影展，但我想嘗試不同戲種和角色，並非怕定型為打女，而是希望大家看到打女都識做戲，有柔情一面，可演悲情和愛情電影」。她透露沒訂明合約期內不可以結婚生仔，剛回復單身的她，目前先專注工作，感情方面隨緣。

舊名不利娛圈發展

身為國際珠寶品牌代言人的梓菁，戴上品牌價值7位數字的粉紅鑽飾現身，她笑說：「想戴住離開。」問為何改名楊梓菁？她稱是簽約儀式前改，希望重新開始，因欠火和木，師父說楊柳青這個名不適合娛樂圈發展。

記者：柯美