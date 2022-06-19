陳山聰自嘲變「肉男」 趙希洛減10磅拍激情戲 辛苦到暈

陳山聰與譚俊彥表示劇集播至尾聲不敢出街，擔心被人打。該劇被指狂灑鹽花不適合小朋友觀看，譚俊彥表示很多家長都不讓小朋友看，劇種較適合喜歡懸疑的觀眾。陳山聰說兒子Jaco只知電視上有爸爸，其他什麼都不知。他稱這類劇只殺人不好看，其他國家的劇集都加入很多元素，令觀眾更有代入感。他們大呻男演員比女演員露肉更多，譚俊彥說：「我除衫演出已很多年，到現在未食過一餐飽飯。」陳山聰亦說：「現在做男演員好陰功，直情是『肉男』，由3年前第一輯除衫，到今日都要除。」

龔嘉欣嫌趙希洛著太多衫

龔嘉欣有一場戲要狂摑譚俊彥，拍之前講定要對方原諒，拍完連忙講對不起，她說：「劇情講我和譚俊彥有感情線，亦要告別網民很鍾意的眼鏡娘造型。」趙希洛透露還有一場與何啟南野外激戰戲，拍攝當日落雨全身濕透，對她而言是人生中最難忘的終極激情戲。對於被指劇情狂灑鹽花，龔嘉欣笑稱趙希洛「最鹹」，還嫌她比劇本所寫的穿得太多衫。趙希洛笑稱要拍3.0才豁出去，她自嘲道：「我是肥妹底，減肥10磅拍激情戲，辛苦到暈，有時食多少少都不可以，黃智雯睇完都話我好激。我只是跟足劇本指示去做，都cut了很多。」

記者：林祖傑