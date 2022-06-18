【開箱】《Ms. Marvel》穆斯林少女化身超級英雄

穆斯林父母禁幻想

改編自同名漫畫的《Ms. Marvel》，以美籍巴基斯坦裔少女卡瑪拉克汗（伊曼維拉尼飾）為主角，她是Marvel超級英雄的粉絲，頭號偶像是Marvel隊長，閒來創作短片，上載個人YouTube頻道，藉以獲得關注。不過，這股強大的創作力量同幻想，並未為她在家庭及學校找到屬於自己的位置，直至擁有超能力後，生活終迎來巨變。

生於穆斯林家庭的卡瑪拉，在成長過程不斷遭受保守的父母打壓，不准做這些不准去那裏，成為每日必須遵循的家規，就連參加復仇者博覽會，亦被視為洪水猛獸。劇中母親曾對她說：「是時候停止幻想了。」這對生活和生命充滿好奇的卡瑪拉來說，打擊甚巨，相信會惹起不少年輕觀眾共鳴。

相比之下，卡瑪拉爸爸算是較為開放，從他答應陪伴女兒參加超級英雄模仿比賽已可見一斑。不過，他把智能家居系統稱為「魔法」，反映這類甚少接觸高科技的美國新移民，仍然身處數碼鴻溝，難與下一代思想融合，難怪卡瑪拉對好友般奴訴苦：「我當然明白，不會由澤西城的啡色皮膚少女拯救世界吧？」幸得對方開解：「當然可以，因為你是卡瑪拉克汗。」她才重現笑容。

曾祖母手鐲傳異能

為了符合超級英雄模仿比賽的條件，卡瑪拉隨手拿起曾祖母阿以莎遺下的手鐲，作為扮演Marvel隊長的配飾，結果從中獲得超能力，能夠產生發光固體，並救了同學蘇兒一命，但事件驚動災害控制局職員，決定對她展開調查。

災害控制局這個秘密組織在Marvel超級英雄片如《蜘蛛俠：強勢回歸》及《蜘蛛俠：不戰無歸》先後亮相，其中一項工作是為超級英雄抗敵時造成破壞「執手尾」，如今盯上卡瑪拉，未知是禍是福。

第2集名為「暗戀」，講述卡瑪拉透過外祖母的神奇手鐲獲得超能力，在復仇者博覽會初顯神通，令她自信心大增，加上她暗戀的型男插班生卡姆蘭主動親近，更讓她首次感受到愛情學業兩得意的快樂。問題是，超級英雄的人生怎會如此一帆風順？片尾將會交代卡姆蘭的真實身分，足以令卡瑪拉目瞪口呆。

探討性別平權議題

如果只看《Ms. Marvel》首集，的確令人誤信此劇跟迪士尼公主故事大同小異，直至第2集才是戲肉，卡瑪拉的好友吉雅娜說：「有人覺得我太似白人，有人覺得我不夠穆斯林。」後者於是參選清真寺的執委會成員，為女性教徒發聲。自從metoo運動興起後，荷李活對於性別平權、身分認同等議題興趣大增，相信在餘下數集，將會更加深入探討這個題目。

另一方面，下集有望揭開卡瑪拉是異人族（Inhuman）後裔的身世秘密。美國ABC電視劇《神盾局特工》及《異人族》曾描述族人背景，電影《奇異博士2：失控多元宇宙》亦曾出現異人族主要成員黑蝠王（安生蒙特飾），由此可見《Ms. Marvel》出現在Marvel電影宇宙絕非偶然，而是肩負承先啟後的重要作用。

拍罷《Ms. Marvel》後，伊曼維拉尼將於明年7月上映《Marvel隊長2》（The Marvels）再度亮相，並跟她的偶像Marvel隊長（貝兒娜森飾）攜手抗敵，令人期待。