「肉檔AK」含淚澄清不是黑社會 劉宋威：點解有紋身就要被人歧視

「我只是普通一個屋邨成長的人」

劉宋威前晚在社交平台拍片，含淚澄清各種負面傳言，稱自己基層出身，有紋身不代表不是好人及黑社會。他首先澄清：「我只是普通一個屋邨成長的人，基層出身，不是大家所講的黑社會。」他又反問：「點解在屋邨長大就是一個黑社會？點解有紋身的人就不是好人，就要被人歧視？點解我自己的事業，去賣豬肉就會揸把刀去斬人？之前聽過好多人講，人紅就會是非多，實會被人攻擊。現在我明白這個道理，感受到幾大壓力，幾不開心，但無辦法，把口生在人哋度，我控制不到，我只可以做好自己。希望大家不要成日標籤有紋身的人、或者屋邨長大的人就是黑社會、就不是好人。」

劉宋威透露請紋身師傅為他設計一款紋身紀念「威威豬」，以及紀念他這一刻的存在。劉宋威最後多謝一直支持、維護及關心他的朋友。不少網民留言叫他加油，亦有說他眼濕濕但流不出眼淚。

娛樂組