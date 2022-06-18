《尋人記II》 30年前劉德華忠粉沒變心 韋家雄昔日「貪慕虛榮」扮近藤真彥

「杯麵男孩」尋泰籍生母

徐志文受攝製隊啟發，去年拍攝期間主動向方東昇展示出生證明，拜託尋找泰國籍生母，最大願望是跟母親開心吃一頓飯，親手煮最拿手的車仔麵。由於資料有限，透過不同途徑，目前仍未尋獲。對於志文尋母，不少網民說感動，並讚志文樂觀性格。

另一個案主角、30年前劉德華忠實粉絲艷輝，攝製隊一年半前已全方位找尋，但未有進展。幸好有熱心的信和店主，持續一年多的努力，終於聯絡到當年與艷輝一同受訪的唱片店老闆阿輝，上月中《尋人記II》首播後，終於找到艷輝現身；艷輝對劉德華的愛沒改變，她說：「一樣咁鍾意」。攝製隊追尋「追星族」個案期間，翻查一個模仿近藤真彥的比賽，發現疑似無綫藝人韋家雄的身影。韋家雄自嘲當年「貪慕虛榮」發明星夢想入行，但沒有接獲入圍通知。

黃亞保住望后石難民營6年

攝製隊為了解20年前曾入住望后石難民營的越南人近况，向越南華僑黃亞保（保哥）請教。保哥看到當年新聞片時發現自己，原來他曾於望后石難民營住過6年。他憶述當時居住情况及環境，稱讀中學時常被同學取笑而自卑，「你無辦法改變人哋諗法，同學點睇你，可能好短暫」。

娛樂組