J2台換新台徽「再出世」 C君：打場好波給觀眾看

自嘲創意總監是「看更」

C君自嘲創意總監是「看更」，節目交予外判或創作團隊負責，他未有親自參與節目拍攝。他稱數月前策劃記者會，受疫情影響延期至今，形容「620」是好日子，盼有好開始。他解釋改台徽不是很大件事，大家一早有構思想改變，公司在有限控制情况下極度支持。23名「J2ers」經過監製和幕後團隊逐一面試揀出，非由他指定點名，每人有嘗試機會，如表現不理想會汰弱留強。部分節目關於鬼怪及講性，他不太擔心題材踩界引起敏感。

問到是否借新節目排陣交成績表？C君說：「有人會形容現在處於電視大戰，我不喜歡這說法，因大戰是互相傷害的情况。應該說是電視大賽，互相競技、尊重和欣賞。J2在賽道上是剛起步，人家已經跑得很遠，我們只有盡力參與完成件事，已覺得好榮幸。正因我們剛起步，從來沒有成績表，就是最好玩地方，我認為打場好波給觀眾看才重要。」C君稱沒有收視壓力，得到口碑更重要，有部分節目已報名參加最佳電視節目競選比賽。至於賽馬節目，因有觀眾贊成亦有反對播，暫時J2會繼續播。

陳欣茵險跌倒 「為J2仆心仆命」

胡美貽為拍劇剪去多年的長髮，提到早前與方力申拍節目意外撞傷額頭，她表示疤痕仍未完全消退，正慢慢癒合。陳欣茵上台時因地滑不慎跣一跣，幸身旁幾名男士出手輕扶，未至跌倒出醜。她笑說心情太興奮，為J2真是仆心仆命，條頸有少許扭親，應該沒大礙。

洪永城梁諾妍夫妻檔現身

洪永城與太太梁諾妍穿情侶裝出席，兩人婚後首次同台兼同電視台，梁諾妍否認嫁雞隨雞過檔無綫，只客串其中一個節目《意外步出》，目前自由身，可上任何電視台，亦有興趣拍劇。她樂意兩夫妻做真人騷，但洪永城有點抗拒，不想日對夜對，工作完返家又見，如果以父母身分談照顧小孩心得就沒問題。洪永城透露將返內地3個月拍劇，梁諾妍稱有奶奶和媽媽幫手湊女兒，不擔心照顧不來。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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