姜濤結束美國之行包到冚返港 揮手打招呼冧爆接機粉絲

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

姜濤上月宣布會飛美國後，心情靚爆，抵達當地趁未開工四處遊覽兼品嘗美食，之後收拾心情工作。他在美國工作的性質及內容一直保密，直至日前被爆是演出台灣女導演俞聖儀執導的電影《My Heavenly City》（我的天堂城市），而MakerVille行政總裁魯庭暉陪同前往。今次他與台灣及美國的拍攝團隊合作愉快，外國演員公開的大合照，見姜濤穿恤衫配牛仔褲，笑容滿臉，精神甚佳。俞聖儀擅長拍短片及紀錄片，這部新作是她的首部長片，由3個故事組成，其中一個講述年輕舞者到美國尋夢。

新加坡轉機被「捕獲」

姜濤留美3個多星期終於回港，昨午被發現在新加坡機場轉機回港，有讀者拍到他的側面照，一身黑色打扮頭戴漁夫帽，相當低調，似有點發福。他返抵香港後在社交網上載從機艙內拍攝窗外景色照片，寫道：「i'm back.HK」ERROR成員吳保錡及很多姜糖留言歡迎他回來，說好掛念。

往檢疫酒店隔離7天

姜濤乘坐班機約下午4時45分抵港，有大批姜糖聞風而至在機場等候，有機場職員請現場粉絲守秩序。姜濤下午6時半現身機場抵港大堂，全黑打扮，加上連外套的帽及戴口罩，只露出一雙眼睛。現場有機場人員幫他推行李車。姜糖大叫他，姜濤揮手及點頭回應，全程一言不發，之後在工作人員帶路下急步進入分流區，無需排隊直接上車離開，前往檢疫酒店隔離7天。

「關注組」成員聯署要求道歉善後

早前鏡粉為搶購MIRROR紅館演唱會門票，經歷網上排隊購票不斷「輪迴」的慘痛，「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主為表達不滿，宣布演唱會後將永久關閉專頁。昨日「關注組」有新帖文表達不滿，要集合苦主聯署「要求大國文化及Makerville道歉與善後Mirror演唱會售票問題」。網民反應一般，大半日未夠2000人聯署，有網民留言指聯署要求道歉無聊、小題大做，有認為應投訴售票網。「關注組」版主RC回覆《明報》稱聯署並非關注組發起，是有群組成員想出這帖文，大家想表達意見，自己並沒參與。

ViuTV高層金廣誠曾表示會正視、聆聽問題。昨日有鏡粉「報喜」，稱收到電郵可補購7月27日880元的門票，最多買兩張。這電郵是給6月10日購買MIRO專屬場、當日登入至付款程序但最後被「彈走」未能成功購票、或顯示銀行轉帳被退回的鏡粉。據知當日售票系統問題令鏡粉購票受阻。有留言讚主辦單位也有努力補救。

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