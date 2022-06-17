【開箱】《醫法刑事》 蘇志燮撕破白色巨塔黑幕

精英醫生慘遭陷害

《醫法刑事》由《村莊》李容碩執導，《臨時制先生》張洪哲編劇，全劇共分16集，截稿前已播4集，韓國收視最高錄得6.5%，亦曾低見4.2%，明顯不及《又，吳海英》徐玄振主演SBS劇集《為何是吳秀才？》，後者收視突破雙位數，由於兩劇題材相似，難免遭人比較。

《醫法刑事》講述韓以翰（蘇志燮飾）是盤石綜合醫院最優秀的胸外科醫生，對他來說，沒有事情比拯救生命來得更重要。憑藉豐富經驗，完成多項手術，拯救無數病人性命，有望成為該院最年輕的首席外科醫生。他的女友是檢察官金錫瑛（林秀香飾），後者胞弟金錫周（韓勝彬飾）患有心臟病，正在等候心臟移植。

某日，金錫周終於等到合適心臟進行移植手術，韓以翰與金錫瑛深信手術成功，幸福日子就會來臨。韓以翰負責手術，過程一度出現危機，但總算順利完成。同晚，他接到盤石醫院院長具鎮基（李璟榮飾）來電，要求他前往秘密手術室，為匿名病人進行心臟移植手術。雖然面對來歷不明的病人及器官，但因院長有恩於他，韓以翰難以拒絕。

一己之力對抗權貴

韓以翰惡夢正式開始，金錫周手術後出現併發症身亡，矛頭直指韓以翰出錯，神秘病人亦失蹤，相關病歷不翼而飛。韓以翰因醫療失誤被捕，加上證人全被收買，證供對他不利。另外，院長早前送他禮物，原來暗藏大量現金，韓以翰再被誣陷受賄，只好認罪求判緩刑，卻被吊銷醫生執照，女友亦離他而去。5年後，韓以翰脫下醫生袍，化身醫療訴訟律師，誓要透過法律途徑，向院方報復。

《醫法刑事》主線是韓以翰的復仇故事，具鎮基身為院長，執掌盤石財團，在世界各地興建醫院及藥物研發中心，極具權力與財力。韓以翰以一己之力對抗權貴，復仇之路注定崎嶇。第一步是拯救曾經陷害他的證人、盤石醫院胸外科醫生朴基泰（金炯默飾），後者涉及醫療事故，韓以翰擔任辯護律師，並打贏官司，朴基泰承諾替韓以翰翻案作證，卻在獲釋前一天，遭獄中囚犯殺死。另一方面，負責企業融資的磐石大學醫學中心部長李傑登（申成祿飾），為人野心勃勃，游走在韓以翰與具鎮基之間，未知是忠是奸，令復仇過程變得更複雜。

揭醫療界黑幕重重

劇集另一賣點是揭開醫療界黑幕，具鎮基銳意把盤石醫院「貴族化」，裝潢華麗更勝豪宅或度假酒店。醫院設備齊全，設有健康管理、皮膚護理、抗衰老等特別部門，專門招攬富豪成為會員。普羅大眾若無法支付高昂藥費，便得強迫出院。

劇中提到具鎮基兒子具賢成（李東河飾）同屬胸外科醫生，能力遠遜韓以翰。院長為保兒子聲譽，暗中安排韓以翰當「槍手」，代替完成複雜手術。韓以翰成為律師後，在庭上譴責醫療事故，第4集講述女學生接受腫瘤切除手術，但因麻醉師失誤，病人竟在清醒情况下做手術，最終導致失聲。

外形高大俊秀的蘇志燮，穿上西裝扮演專業人士，說服力倍增。問題是他的角色欠缺城府，尤其被院長陷害後，換上律師身分，公然挑釁對方，誰都猜到他想報仇，間接令到朴基泰被殺人滅口。另外，申成祿角色正邪難分，他演來拿捏準繩，讓觀眾看得過癮。