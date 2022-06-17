《芭比》男友肯尼造型曝光 網民反應兩極 41歲賴恩哥斯寧被嫌老

今年4月在美國拉斯維加斯舉行的CinemaCon影視博覽，華納電影公司率先公開瑪歌羅比扮演芭比的造型，一頭金髮配襯復古打扮，加上粉紅色座駕和背景，忠實呈現同名玩具公仔的真人版本。至於飾演其男友肯尼的賴恩哥斯寧，造型亦於昨日曝光。染了一頭清爽銀白髮、穿著粉藍色牛仔背心和低腰牛仔褲，刻意露出印有「Ken」名字的內褲邊，配合健碩胸肌和腹肌，感覺性感又可愛。

有眼利的網民認出，賴恩哥斯寧新片造型靈感源自1993年推出市場後大受歡迎的「Earring Magic Ken」玩具版本，對此電影公司未有回應。事實上，由於《芭比》講述玩具公仔世界的故事，因此戲中不止出現一個同名角色，《走佬愛情鳥》伊莎雷爾（Issa Rae）和《尚氣與十環幫傳奇》劉思慕亦會扮演其他版本的芭比和肯尼，待他們的造型面世後，相信又會成為粉絲熱話。

女友伊娃讚不絕口

據報肯尼角色，導演早已屬意賴恩哥斯寧演出，但他曾以檔期不合為由推辭，隨着疫情爆發，開鏡日期延遲，雙方繼續商討，賴恩終肯參演。新片造型曝光，他的女友兼《末路車神》拍檔伊娃文迪絲（Eva Mendes）昨日透過社交媒體留言大讚：「太有趣、太好了，真的希望大家都能欣賞一下。」不過，網民卻把焦點放在伊娃的標籤「＃這是我的肯尼」上，笑言二人公開放閃。

相比伊娃文迪絲的正面評價，網民回應則毁譽參半，有人讚揚賴恩哥斯寧是扮演肯尼的最佳人選，但更多人批評他年紀較大，「荷李活近十餘年都不再投資在年輕演員身上，賴恩便是最佳例子，為何肯尼要由40歲以上演員扮演」、「這個肯尼看似芭比父親多於男友」、「伊娃應該阻止男友接拍此片」等，甚至有人表明：「這個選角，我不賣帳。」

電影公司對於《芭比》劇情做足保密工夫，有傳新片講述瑪歌羅比飾演玩具公仔芭比，因製作未能達標而被逐出社群；亦有外媒報道，這是芭比尋找身分認同的故事。至於孰真孰假，明年7月21日在美國開畫自有分曉。