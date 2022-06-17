相隔8年再行騷 諸葛紫岐無生疏表現輕鬆

酒會表演環節設有旗袍騷，模特兒出身的Marie有份參與感興奮，相隔逾8年再行catwalk，感覺未有生疏。她表示只是在台上簡單行圈，不用特別綵排。提到每次悉心打扮外出，3歲幼子便會問長問短，「我與老公外出同朋友食飯，至晚上7時至8時，細仔就不停問我們去了哪裏？幾時回家？又要等我回家才肯睡。雖然他好長氣，但又覺得很心甜很冧，好像多了一個小情人，可惜打太多電話，會覺得少少煩」。

疫下變深閨

Marie表示疫情持續兩年多，已習慣留家少外出，連帶思想有變，對節日不像以往重視，本周日父親節未打算特別慶祝。她說：「疫情前每年都去好多次旅行，現在心態不同，只願留港，很想與世隔絕。老公擔心我，提議帶我去旅行，正計劃6月底或7月初飛日本玩，也可能再到美加或歐洲。（會否趁機造人追女？）暫時沒計劃，家中有兩子已好嘈，生小朋友順其自然。」她重申情緒沒受困擾，只是經歷朋友身故、移民和疫情，人生觀有轉變，更懂珍惜身邊一切。

酒會主禮人金鈴稱受第五波疫情不穩定影響，加上慶回歸活動繁多，酒會提早舉行，僅得個半月時間籌備。她透露酒會有不同活動環節，包括集體寫書法、小朋友朗誦、太極示範和茶藝介紹等，主力宣揚中國傳統文化，同時希望提升女性修養內涵。金鈴原本打算參與行旗袍騷，可是由於擔任主禮人，只好在台下陪嘉賓欣賞。

記者：林蘊兒