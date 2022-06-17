太太郭晶晶學設計擴闊社交圈子 霍啟剛：現在不止談湊仔

霍震霆與兒子霍啟剛現身支持活動。霍啟剛認同香港女運動員有質素，稱奧運也宣揚女性運動員精神，不同國家都要求下屆巴黎奧運的男、女運動員比例要一樣，這是全球的里程碑。他表示太太郭晶晶曾是國家級運動員，婚後當了3個孩子的媽媽，扎根香港，對內對外都很重要。問到是否視郭晶晶為女王？他笑說：「當然啦！她為3個孩子付出很多，不過我都鼓勵她多學習，增廣見聞。今時今日的女性有很多才能和經驗可以貢獻社會。」

霍震霆期待父親節收驚喜

霍啟剛透露太太之前學設計，接觸到新事物，擴濶了社交圈子，並將會聯同朋友有新搞作，計劃詳情留待太太公布，「我和太太現在不止談湊仔，話題好多元化」。談到子女，霍啟剛稱細女很可憐，受疫情影響成長發展，「她什麼地方都未去過，沒機會跟同學共處、在校內食飯及唱歌表演。」父親節將至，他表示會親自下廚，跟爸爸和妻兒三代同堂慶祝。霍震霆笑稱期待父親節收驚喜，他笑說：「大家幫我打聽吓，兒子有沒有預備禮物給我？」

記者：鍾一虹