粉絲送「青蛙王子」冀脫單 笑稱被整蠱 57歲邵美琪駐顏有術 跟發哥行山喼弗

邵美琪身形弗爆現身首映禮，透露因與年長母親同住，要做好防疫措施，拍照不便除口罩，獲粉絲送贈鮮花和青蛙公仔的她，多謝粉絲熱情到場支持。提到粉絲送青蛙公仔，似想她找到青蛙王子？邵美琪笑說：「可能整蠱我，或送畀我扮有個王子在我身邊。」問到有沒有追求者可發展？她說：「哈哈，笑咗就算。」

自嘲BB班山友

疫下愛上入廚的邵美琪表示，現今有很多網上烹飪教學，現時什麼都識煮，主要靠健康飲食保養美顏，但未敢拍煮食節目，怕有壓力。至於有沒有異性品嘗過她的廚藝？邵美琪笑說：「朋友試過不會說不好食，媽咪亦從來冇say no，如果煮畀男人食，就要等我再煮好一點先得。」並透露試過跟周潤發（發哥）行山，她自嘲只屬BB班程度，多得發哥遷就，自覺不及同是行山腳的鵬哥（盧海鵬）勤力，有時只會在屋企附近散步。

邵美琪承認很多工作受疫情影響，希望盡快回復正常，若內地有工作接洽，視乎酬勞和隔離期再考慮，「其實好多藝人正在內地等候工作，他們都很慘很辛苦，應該先請他們，希望人人有工開」。

陳靜兩新片同月上映

陳靜主演兩部戲《被消失的凶案》和《焚身》都安排在今個月上映，表示非常開心，因為戲院在疫情嚴峻時曾關閉，對上一部作品《Baby復仇記》只能於2019年東京電影節舉行首映，香港站首映因疫情取消。

陳靜笑言兩部上映作品都演慘情角色，希望下次接拍開心片種，想演職場女強人，「我覺得開心戲都有得發揮，好想遇到一個抽離不到的角色，過往未試過抽離不到，開心不開心都好快過去，未被角色影響情緒」。

林寶玉堅持三點不露

林寶玉在戲中角色由中學生演到變小明星，慘遭何華超迷姦。她強調演出三點不露，但迷姦場口視覺效果好激，拍攝時有清場，是她從演以來最大膽一次，讚對手何華超專業、有風度，拍攝前會跟她好好溝通。

自言很愛演戲的林寶玉會努力兼顧亞視經理人職務，稱做經理人可以學習情緒管理。提到亞視「一姐」薛影儀（阿儀）的官司，她透露上訴期仍在等候排期。阿儀日前到公開活動撐「豬肉檔AK」劉宋威，林寶玉解釋阿儀早前因官司休息了一陣子，最近已整理好心情再開工，公餘時間有自由做喜歡的事。阿儀本月19日將聯同多名亞姐赴馬來西亞，拍攝飲食節目和亞姐宣傳片。

張兆輝撐起澳門首映

此外，有份參演《被消失的凶案》的張兆輝因在內地未能回港，他跟導演羅守耀想出在香港和澳門同步舉行首映禮。在內地拍戲的他，前日專程趕到澳門出席首映禮，在澳門開騷的胡鴻鈞也有到場支持。張兆輝稱在片中有不少內心戲，對白又多，他說：「最難是臨場改動，要即時記對白。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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