被游嘉欣針灸 緊張到有淚光 蔡思貝讚「脆弱」何廣沛很可愛

中醫駐場 趁機問診

中醫顧問在拍攝現場協助，何廣沛說每名演員都善用資源，趁空檔把握機會問診，現場3張牀從未騰空過。蔡思貝說：「我之前曾撞傷頸部，經常頭痛，有日真的頂不順，問醫師可否幫我啪一下條頸，被啪完即時舒服很多。第二晚放宵夜，叫醫師幫我下兩針，醫師很好不收我診金，不過說我五勞七傷，周圍都要治療。」她稱拍此劇拉近與母親的距離，其母對中醫感興趣，雖然業餘，但大家話題多了。

蔡思貝稱今次演出要花不少「腦力」，中醫專有名詞繁多，不像律師戲的對白有故事，只能硬記；何廣沛稱當是古文背誦。劇中二人演青梅竹馬好朋友，與許俊豪有段三角關係。

陳嘉慧許俊豪否認拍拖

陳嘉慧與許俊豪多次合作而傳緋聞，他倆齊聲否認拍拖，強調只是朋友關係。許俊豪讚陳嘉慧是好女仔，但暫時工作先行，「對我來說很難得有機會拍劇，想專心工作，拍拖的事以後再算」。陳嘉慧解釋二人因合作《愛上我的衰神》、《法言人》和《法證先鋒V》，多碰面機會，其實很少對手戲。她現時無人追有點dry，問許俊豪是否她杯茶？她說：「Super Tiger成員喎，很多人仰慕的，我怕他的粉絲會嬲。（你加入做老虎乸？）好喎，那可否先教我練舞。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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