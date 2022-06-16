整年無劇拍 想過轉行 趙希洛從癲后邁向視后

希洛在劇集《十八年後的終極告白2.0》的演出再獲好評，無論內心戲或面上微表情，皆給人深不可測感覺，隨着劇情推進，更令人愈看愈心寒，絕對是演技大爆發。

投入角色 心情受影響

希洛開心表示「宋慧琪」一角讓她過足戲癮，經歷了一個現實中無法體驗的人生；為令角色更立體，她投放了真實情感去演，例如在天台的喊戲，便喊了4.5小時，就算停機，眼淚也無法停下來，因為完全投入了角色世界。面對角色情緒猶如玩「過山車」般起伏，希洛笑言未至於拍到人都癲，但心情難免受影響，有時會比較低落，這時候她會去跑步和做瑜伽抒發，產生多些安多芬令自己清醒，順便keep fit；她亦從角色身上學習到堅強意志力。

發現第三者 選擇放手

劇中希洛發現老公陳山聰有婚外情，現實中她直言也有過被背叛的經歷，當時發現對方有第三者，於是即刻放手，「我是不會死纏爛打的，這方面與角色很不同；以我了解，太太的包容應該是大很多，但我只是女朋友，我相信有些事情如果要發生，怎樣擋也擋不住；我平時也不會check另一半電話，兩個人在一齊我覺得最重要是信任，不斷胡思亂想，辛苦的只是自己」。

希洛大方承認現時有拍拖數年的圈外男友，二人感情穩定，但她目前以事業為主，未想到結婚，男友對你的工作是否都很支持？希洛笑說：「不反對囉。」談到劇中與陳山聰和譚俊彥等幾名男士有多場激烈情慾戲，男友可有微言？她笑言：「我沒有問呀，播的時候我會帶他出去吃飯，不過他很少看電視劇的。（女友的劇都不支持？）無！不過Ok，我接受的，我已習慣了。」

要經歷由低做起過程

希洛現時可說事業、愛情兩得意；回想這些年一路走來其實一點也不易，不過她很感恩，雖然不是平步青雲，但也不屬於最困難，當然中間也有過氣餒的時候，「就是在攞『最佳女配角』前一年，我原本接了一套劇，種種原因幾次延期，最後我足足一整年沒拍過劇，那時全靠《搵食飯團》和《港生活．港享受》維持收入，於是我趁這段空檔去學高空瑜伽，當時亦真的有想過是否要轉行呢？因此還去考取瑜伽牌，希望多條出路，因眼見工作機會不多，收入又去到一個很不穩定的階段，始終那麼大個人，都要面對將來，慶幸跟黃智雯去法國學戲回來碰巧就有劇開了」。

有學歷、有家底的希洛大可找份高薪厚職，過着優哉游哉生活，但她堅持在演藝事業上打拼，全靠心中一團火，「我覺得每個人無論屋企給到你什麼，都要經歷一個由低做起和捱的過程，可能我感覺上比別人所用的時間長一些，機會又不是很穩定，但我覺得做演員最緊要保持初心，我的初心就是演好每一個角色」。

放下「星二代」包袱

希洛的母親是前藝人梁小玲；問到初入行時挾着「星二代」身分為她帶來方便，還是困擾？希洛直言：「絕對是困擾！以前我是不敢面對的，覺得這個包袱很大。起初沒有演戲底子，只能邊學邊做，將勤補拙，同時間又要面對外界的看法和評論，這些會變成一種壓力，所以有段時間我盡量跟家人分開，減少出席家庭活動，因為不想別人覺得我要經常黐住媽咪才有機會，而是希望透過自己努力得到大家認同。」她稱隨着成長，這個包袱現已放下了。

前年希洛的努力終於得到回報，在《萬千星輝頒獎典禮2019》憑《金宵大廈》獲頒最佳女配角。由以往被標籤為「星二代」到演技獲大家認同。希洛稱這對她來說是一種推動力，給予她力量繼續加油和前進。問到是否以「視后」為目標？希洛說：「當然會定多個目標給自己，這樣才會令你更加努力和積極去做，我都希望可拉近與視后的距離，會往視后這個目標邁進。」

化妝：Stephen Lau

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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