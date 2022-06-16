【開箱】《失驚無神闖謎城》畢彼特「還債」客串浪漫喜劇 瞄準「熟女」市場

講女作家被綁架 帶路尋寶

《失驚無神闖謎城》今年3月底在美國開畫，至今收1.04億美元，全球票房亦突破1.87億美元（約14.5億港元），以疫下而言，算是不俗，尤其上映近3個月，直到上周票房仍有進帳。浪漫喜劇題材有捧場客外，珊迪娜布洛和《光豬舞壯士》卓靈達譚（Channing Tatum）這對拍檔，也有新鮮感。故事講述女作家羅莉達性格孤僻，但才華橫溢，筆下的浪漫冒險小說寫盡異國風情，長踞暢銷書榜；可能情節過於逼真，與小說封面男模艾倫為新書宣傳時，她遭富豪艾碧基綁架，希望羅莉達引路，找到小說所描述的神秘寶藏。不甘淪為紙上英雄的艾倫，頓時把自己當成小說中的主角「達舒」，決定勇闖叢林，英雄救美。

同類型尋寶加兩分浪漫、三分搞笑的喜劇，荷李活多不勝數，由《通天小子俏嬌娃》，到續集添了很多負評的《尼羅河之寶》，甚至沒尋寶情節，卻同樣是歡喜冤家流落荒島變真情侶的《六日狂奔七夜情》，資深影迷都明白《失驚無神闖謎城》不會有太多新意，而且預計到不管珊迪娜布洛扮演的羅莉達被綁架後如何驚險，最後跟卓靈達譚飾演的艾倫，還是會安然無恙，而且有情人必定終成眷屬。

此片明顯針對較成熟的女觀眾，從選角到情節鋪排莫不如是。片中兼任監製的珊迪娜布洛從來不是美艷不可方物型女星，不會搔首弄姿，但總贏得女觀眾支持。以57歲之齡，她面孔「膠味」不強，起碼看到喜怒哀樂的表情展現，已十分難得；還能塞進片中極為貼身的閃令令jumpsuit戲服，而無半分贅肉，怎能否認她保養得非常好？尤其拍檔卓靈達譚是80後，比她足足年輕15歲，兩人片中咀嘴戲，沒有母子feel，已不簡單。跳艷舞出身的卓靈，演繹四肢發達頭腦簡單卻心地善良的角色，十分合適。雖然片中的鋪排相當公式，譬如新書發布會，一眾女讀者來捧場，真的為見羅莉達？還是會騷肌、製造遐想的艾倫才是真正主角？片中第一個戲劇轉折，是艾倫不服羅莉達只當他是空有六塊腹肌的草包模特兒，所以當目睹羅莉達被富商艾碧基派員擄走，才會窮追不捨，誓要證明自己找回一點尊嚴。

電影初段，艾倫確實是草包，才會到了不毛之地前邀請「救星」幫忙，並由《七宗罪》畢彼特（Brad Pitt）客串這角色。講述他扮演的積教練是前海豹部隊成員，身手不凡，擅長解決各種難題，艾倫在他面前立刻變成虛有其表的裙腳仔。當積教練以一敵十，為羅莉達鬆綁，她也驚嘆哪來的型男，而完全沒想過其實他也是受艾倫所託。

《哈利波特》丹尼爾演奸商

據報畢彼特願意客串，完全為還人情債，珊迪娜布洛演出了他的新片《殺手列車》（Bullet Train），畢彼特禮尚往來，當珊迪娜有求，他自然難以推搪。事實上片中他的戲分不多，扮演身手敏捷、智慧驚人的硬漢角色，而且遇神殺神，還披着一頭長髮，當搖頭撥弄的慢鏡頭出現，效果相當爆笑；何况畢彼特也是「熟女」的偶像，此一選角十分聰明。

另外，《哈利波特》丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）扮演為了奪寶而綁架羅莉達的奸商艾碧基，也是一時之選。丹尼爾未知是否要擺脫深入民心的「哈利波特」形象，近年不時接演這類狂想喜劇，舊作《救你命3000》都是類近作品。丹尼爾在《失驚無神闖謎城》留了鬍子加上西裝筆挺，外形確實跟以前在《哈》片判若兩人，演冷酷無情又盛氣凌人的奸商，也很有說服力。

上映日期：6月16日