【明報專訊】BTS唱片叫好叫座，2017年推出《Love Yourself》三部曲，全球累積銷量超過700萬張，刷新韓國歌手最高紀錄。上周發行新碟《Proof》首日銷量215萬張，成績斐然。BTS亦是韓國樂壇首隊擁有36首點擊率破億MV的團體，不單是韓國音樂頒獎禮長勝將軍，近年更衝出國際，獲美國音樂頒獎禮（AMA）Billboard、MTV、iHeartRadio及兒童選擇大獎等頒發獎項，唯獨兩度提名格林美空手而回留憾。