【開箱】《尚食》演員食相 于榮光完勝吳謹言許凱

上周收視新高

另一齣內地宮鬥劇《尚食》，緊接《食腦喪B》於5月開播，首周平均收視18.4點（觀眾人數逾119萬），第二周微升0.5個百分點，前日（13日）公布6月6日至6月12日最新成績，以19.6點（觀眾人數逾127萬）成為開播以來新高，相信是口碑帶動所致。《尚食》是製作人于正、男女主角許凱與吳謹言繼《延禧攻略》再度合作，正好彌補後者未能大團圓結局的遺憾。

《尚食》以明朝成祖朱棣（于榮光飾）、仁宗朱高熾（洪劍濤飾）和宣宗朱瞻基（許凱飾）三帝歷史為背景，故事以宮廷權力鬥爭為經，尚食局女官求愛為緯，而前者不及後者可觀，因為不少捧場客都為追看朱瞻基稱帝前，能否跟尚食局宮女姚子衿（吳謹言飾）有情人終成眷屬，至於王一哲扮演錦衣衛游一帆跟養父趙王能否謀朝篡位？吸引力反屬其次。

有關《尚食》劇情，坊間討論甚多，在此不贅。早在無綫電視把內地芒果TV原裝版本40集濃縮成港版34集推出前，myTV Gold用戶已先睹為快。《尚食》被喻為內地版《大長今》，姚子衿跟同期進入尚食局的宮女殷紫萍（何瑞賢飾）和蘇月華（王楚然飾）劇中不少烹飪場面，影像唯美令人垂涎，媲美央視紀錄片《舌尖上的中國》及影視串流平台Netflix《白種元醉話人生》，而一眾演員的食相，亦成為此劇亮點。

吳謹言飾演姚子衿擁有烹飪天賦，在尚食局如魚得水，由首集對答失言，幾乎被踢出宮，結果扶搖直上，從宮女、掌膳、典膳一直升官到司膳。劇中她負責下廚，卻甚少用膳場面，難以持平討論她的食相。類似情况亦發生在許凱身上，雖然姚子衿經常把食物送到朱瞻基的書齋，但鏡頭前的他總是點到即止，淺嘗兩口便停筷，反而不及父王朱高熾和祖父朱棣能夠大快朵頤。

于榮光客串演朱棣，雖只在前幾集出場，但氣場甚強，令人印象難忘，而他的食相更是冠絕全劇。首集講述他在外征戰多年回宮，尚食局奉上美酒佳餚，本已飢腸轆轆的他，拒絕起筷，一向貪吃的朱高熾坐在旁邊，只得口水直流，形成有趣而強烈的對比，單憑一場飲食戲已反映父子倆性格差異，值得一讚。

「外傳」《珍饈記》Disney+上架

姚子衿得悉朱棣拒食，突然心生一計，向上級建議改用清淡而鮮味的雞油豆腐等菜式，終於打開皇帝的胃口。鏡頭前的于榮光先是淺嘗半口，露出驚喜表情，然後一口又一口的可愛饞相，頓覺霸氣全消，彷彿瞬間變成貪嘴的大孩子，演技變化多層次，令人拍案叫絕。

另一方面，外形肥胖的洪劍濤扮演朱高熾可謂事半功倍，戲中的他不單愛吃更懂吃，對於各地美食更如數家珍，每次見他用餐，神情亢奮表現雀躍，別說太子妃張氏（劉敏飾）替他高興，就連觀眾都似受到感染，很想分一杯羹，這跟于正製作公司另一出品《珍饈記》扮演李貴妃（錘娜麗莎飾）的為食但不識食，明顯高出幾籌。

提起《珍饈記》，此劇被視為《尚食》外傳，同樣以後宮美食為題材，換上何瑞賢當女主角，講述年輕廚娘凌小小立志成為「天下第一御廚」，直至入宮邂逅太子，最後愛情事業兩得意。此劇褪去宮鬥色彩，主要談情說食，感覺輕鬆愉快，相比《尚食》吳謹言與許凱愛得苦樂參半，又是另一種味道。香港觀眾可於Disney+收看《珍饈記》。