【明報專訊】韓國男團防彈少年團(BTS)所屬事務所HYBE製作一連兩季綜藝節目《BTS In the SOOP》叫好叫座,昨日宣布最新一季定名《In the SOOP:友情旅行》,主角不再是BTS七子,而是其中一名成員V跟圈中好友,包括韓劇《梨泰院Class》朴敘俊、《那年,我們的夏天》崔宇植、《單戀原聲帶》朴炯植及男歌手Peakboy,一同參加4日3夜旅行,在森林小屋享受悠閒而治癒的假期,實行寓工作於娛樂,難怪被網民形容為「自肥企劃」。新節目共分4集,定於7月在韓國有線頻道JTBC開播。