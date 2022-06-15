Britney簽婚前協議保4.6億身家 前夫硬闖婚禮 被禁埋身3年

現年40歲的Britney Spears上周第三度出嫁，與Sam Asghari結束5年愛情長跑，婚禮只邀請60名親友出席，包括樂壇天后麥當娜（Madonna）、女歌手Selena Gomez、《神探俏嬌娃》茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）及真人騷女星Paris Hilton等。首任前夫Jason Alexander卻不請自來，硬闖婚禮，當時還拿着手機做社交平台Instagram直播，結果遭保安制服，再被奉召到場的警員拘捕。當時在場的婚禮賓客之一、律師Matthew Rosengart稱必定會追究，事後再強調，「這是非常嚴重的保安漏洞，令我感到憤怒，幸好Britney人身安全不受影響，繼續當個快樂而漂亮的新娘」。

曾結婚55小時

據報道Jason Alexander周一出庭，對於跟蹤、擅闖、故意破壞及襲擊等控罪，全部否認。法官除要求10萬美元保釋外，又下達禁制令，Jason於3年內不得接近Britney，而且要保持至少100碼距離。Jason與Britney青梅竹馬，2004年在賭城拉斯維加斯結婚，但婚姻關係只維持了55小時。Britney其後嫁給舞蹈員Kevin Federline，育有現年分別16歲及15歲兩子，但2007年離婚，Britney失去兒子的撫養權。

2016年拍攝歌曲《Slumber Party》MV期間，Britney Spears認識了Sam Asghari，並開始交往；去年Britney父親Jamie的監護權終止，她隨即與Sam訂婚。一直希望再做媽媽的Britney，今年4月宣布將迎接與Sam的首名孩子，可惜流產告終。據美媒報道，兩人上周舉行婚禮前已簽訂婚前協議，雖然Sam曾搞笑表示，要簽婚前協議的其實是他，以便其愛車及鞋子不會被搶走。不過身家據報有6000萬美元的Britney，身邊團隊還是支持她必須簽訂婚前協議，以保障自己，以及日後若婚姻破裂，財產分配也不會產生疑慮。

女兒畢業 兄缺席婚禮

另一方面，Britney Spears被指跟父母及胞妹Jamie Lynn鬧翻，所以舉行婚禮都沒發邀請給他們，唯一收到請柬的家人只有Britney的哥哥Bryan，但也沒到場。據美媒報道，原來當日是Bryan女兒Lexie小學畢業的重要日子，在妹妹婚禮與女兒畢業禮之間選擇，Bryan感到為難，最終還是選擇陪伴女兒，對缺席Britney婚禮也感抱歉，但替胞妹再婚而高興。