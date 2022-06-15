接棒領軍演趣劇壓力大 王浩信嚎哭自爆暴瘦10磅

張振朗普通話有進步

王浩信隊演出獲好評，對手也讚他們表現獨特，張振朗的普通話被取笑很「普通」，但比上集有進步。當王浩信說感受時，未開口已眼濕濕，哽咽稱接棒任「發起人」壓力好大，自爆兩星期瘦了10磅，「第一，希望對我的隊員，我能夠做好，但還是覺得我做得不太好，你看他們壓力很大。」他開始激動爆喊，吳啟華在旁安慰，王浩信說：「你看頒獎典禮，我都不會哭成這樣。真的很想把香港TVB的一些精神帶到這裏，比如說我們這個劇本，TVB一家人，是在說來自五湖四海的一些兒女，都可以血脈相承，這個是我們想說的故事。」

重提被封「兜巴信」

短劇中有一個情節講高海寧在臉上用了麻醉藥，在戲中被人掌摑也不怕痛，情節取材於王浩信在《名媛望族》被劉松仁狂摑13巴一幕。他重提被狂摑令觀眾留下深刻印象，並說：「因為那個戲大家記住了我，也給了我一個名字，叫做『兜巴信』。」

娛樂組