撞樣似父子 呂頌賢：演Edan老竇無問題

在內地與香港穿梭工作的呂頌賢表示，自去年回來過聖誕後便一直留港，「原本3月返上海工作，因當時香港疫情嚴重未能前行，不過很多工作已推無可推，本月底會返內地拍電影」。提到獲網民讚保養得宜，又指跟MIRROR成員呂爵安（Edan）撞樣？呂頌賢表示未見過Edan真人，但看相片的確幾似。可演父子？他笑言沒問題，看ViuTV可有意思找他合作，「如香港有工作，當然不想走，兩年前拍港產片後已沒跟香港的朋友一齊開工，有工開可當敘舊」。

黎瑞恩自爆曾中招「被女兒傳染」

黎瑞恩透露剛從泰國旅行返港，之前因女兒在澳洲入讀大學，她在當地逗留了個半月，「女兒一個人住，我為她執拾和添置家具，事事親力親為。本想訓練女兒獨立，變了訓練自己獨立，不過由無變有，變成一個家，感覺很溫暖。女兒亦感受到建立一個家不容易，需要花很多心思。她不捨得我走，剛致電問我何時過去。我最開心是教識她煲湯」。

黎瑞恩自爆在澳洲期間被女兒傳染新冠病毒，幸5天後便痊癒。她又透露最近簽了經理人公司，主要幫手接洽內地工作。

記者：柯美