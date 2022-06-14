珍妮花赫遜贏東尼獎完成大滿貫

【明報專訊】第75屆東尼獎頒獎禮前晚在紐約市舉行，《夢幻女郎》珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）有份監製的《A Strange Loop》贏得最佳音樂劇，令她完成號稱EGOT的大滿貫。EGOT分別代表艾美、格林美、奧斯卡及東尼四大頒獎禮，表揚電視、音樂、電影及舞台劇不同範疇的傑出作品。珍妮花曾贏得奧斯卡最佳女配角獎，兩奪格林美，監製及配音的的動畫短片又曾榮膺艾美獎。其實之前她曾被問及是否有計劃成為EGOT一員，當時她搞笑表示，「我贏得奧斯卡後，把愛犬命名為奧斯卡；之後得到格林美獎，又把小狗取名格林美。我想真的要多養小狗並改名艾美和東尼，真的會給我帶來好運，我會贏的」。