栽培4新晉導演拍《一樣的天空》 資深監製莊澄︰香港電影有生機

莊澄監製，集4名新晉導演陳翊恆、潘梓然、侯楚峰及葉正恒執導的電影《一樣的天空》，以4個單元故事組成，在今年初第五波疫情爆發期間開拍，有驚無險下完成。4名導演表示既驚且喜，開心有機會拍大銀幕電影，但又憂慮疫情下未能順利完成，葉正恆說︰「我拍其中一個單元『獅子樁下』最後一天，是疫情最嚴重時，翌日得知劇組有人確診，我即時做檢測，並自我隔離。但壓力就落在另一單元『梨園荊夢』的導演侯楚峰身上，當時他還有一組戲未完成。」侯楚峰表示團隊出事，大家都戰戰兢兢，高度戒備，幸好亦順利完成。

影圈斷層嚴重 須培育新人

莊澄表示找4名新晉導演執導，因香港電影圈青黃不接，面臨人才不足問題，必須培育新人，找新導演拍多些電影，給他們更多實習機會，他說︰「十幾年前我已講過電影圈斷層嚴重，我幸運在1980年代港產片最蓬勃時入行做編劇，在新藝城跟隨徐克、林嶺東、麥嘉、石天及黃百鳴等製作高手，獲益良多；當時的機會亦多，我一年寫3個劇本都被人嫌少，現在因市場萎縮，無晒獨立公司，產量銳減，新晉編劇和導演實習的機會亦相應減少。所以《一》片由決定開拍至完成，時間很短，即使面對嚴峻疫情，我仍樂意去做，給予他們機會，亦希望為電影圈帶來衝擊。」他讚導演杜琪峯早年創辦「鮮浪潮」短片比賽選拔人才，為業界增添不少生力軍，這類計劃可以多辦。他又大讚4名新導演好有潛質，拍出來的效果令他大感滿意，已有人邀他們開戲。

以前返工被鬧到「媽媽聲」

跟4名新導演合作，莊澄自覺有得着，「做電影工作多年，有很多墨守成規的戒條，九成是對的、一成是太穩陣，但他們在創作上很有膽量，非常有衝勁，令我變得年輕。其實做創作人要保持年輕心態，今次我都學到嘢」。他們亦從莊澄身上學到很多，潘梓然表示莊澄跟他們分享製作經驗，在各方面均給予建議，學識如何計算在有限資源做到最好及處理各崗位的人際關係等。

談到香港電影能否重回上世紀80年代至90年代初的輝煌時期，莊澄表示︰「唔得！因為時代不同，人才亦不一樣，以前我們做編劇是帶埋『阿媽』返工，因被人鬧到『媽媽聲』。現在怕傷到下一代的心，我們變了做夾心人。」不過他不認同香港電影已死，「現在影業面對的衝擊是歷年最大，但仍有希望，會否再欣欣向榮就不敢講，但見到演員們、工作人員都好有熱誠，以《一》片為例，演員不計較報酬來支持，又例如古天樂不停叫大家起用新演員、新導演，所以香港電影還是有生機的」。

堅守信念 不覺生不逢時

4名新導演亦不覺香港電影沒希望或難以生存，葉正恆認為經過網絡洗禮，全世界電影都開始轉型，現在反而沒有地域限制，不過鴻溝太大，需要時間適應，「大片得某階層的導演才做到，資歷淺的導演就要試新戲種，且面對科技進步的衝擊，觀眾有太多選擇，要說服他們畀錢入戲院是難的，但也可突破傳統框架，用獨特故事去吸引觀眾。雖然現在潮流不是港產片，已被韓片超越，但只要堅守信念，繼續嘗試，香港電影仍是有希望的」。

潘梓然認同，稱台灣電影一度式微，但現在也有很多製作，「雖然產量大不如前，但量多不代表好，量少亦不代表差，無一個定論」。侯楚峰不覺生不逢時，「現在平台多了，除了電影院，還有網絡平台播放作品，機會反而多了，不過正如莊澄所言，現在不像以前師徒制，沒有師父執住教你，難學到他們的精髓」。

未來機遇在大灣區

香港回歸25年，莊澄最難忘是2003年內地與香港簽訂CEPA（內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排），多了內地市場，為港產片打了一支強心針，「1990年代後期，盜版令多間電影公司結業，大家很悲觀，但寰亞電影在1993年成立，捱了近10年，終憑《無間道》大放異彩，為影圈重振聲威」。至於香港電影的未來，莊澄認為機遇在大灣區，因為這個市場龐大，有利於電影從業員。是否有危就有機？他說︰「危是這兩年的疫情。都是這句，多了大灣區市場，等於多了一個大機遇。」

記者︰柯美

攝影︰劉永銳